　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

大同臨股會10月召開！兩派共提名18人角逐6董事3獨董

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲▼大同公司經營權之爭配圖。大同中山北上的總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同臨股會將在10月21日召開。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

大同（2371）即將在10月21日召開股東臨時會，預計改選6席董事、3席獨立董事，其中大同公司派與市場派各自推派6席董事、3席獨董，參與這場經營權爭奪戰。

市場派部分，欣同、新大同與三圓建設董事長王光祥三方結盟，提出人選包括三圓機構董事長王光祥、東森電視董事長林文淵、欣同負責人林宏信、普渡大學電機博士郭添輝、台苯總經理陳柏元、文心建設總經理葉曉甄；獨立董事則有前大同財務長龔鍾嶸、曾任台大應用力研所教授陳兆勛、現任遠見律師事務所合夥律師李勝琛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司派部分，提出人選包括現任大同董事長林郭文艷（私立大同高中法人代表）、大同執行副總兼財務長彭文傑、尚志資產董事長張益華（大同高中法人代表）、大同世界科技董事長沈柏延、晟業資產管理投資部資深副總經理蘇鵬飛、廣運聯合會計師事務所執業會計師蔡勝文；獨董名單則為前安永會計師事務所所長王金來、政治大學教授劉宗德、光倫電子董事長謝穎昇。

負責召開此次股臨會的欣同負責人林宏信表示，他昨（23）日與新大同董事長楊榮光兩人，對大同股臨會提名董事及獨董資格進行形式審查，對於所有提名的名單都予以尊重，改選結果最後將由股東投票決定。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
鄭俊英集體性侵偷拍性愛片　最終三審判決出爐
官方證實！南韓公務員跳海漂流　遭北韓槍殺燒了
快訊／北市中山區「台電人員遭電擊」命危！大樓急斷電搶救
聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾
快訊／板橋工地女子「11樓直墜B3」　當場無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

永豐實臨時股東會改選4董事、3獨董　預計明年上市掛牌　

台股震盪國安基金是否繼續護盤　10月12日見真章

美股洩台股也跟著虛　財長：資金動能還在

大同臨股會10月召開！兩派共提名18人角逐6董事3獨董

川普女婿向兆豐秘借14.5億元　張兆順：庫許納是小股東

新台幣開盤貶值3.4分後　強彈逾1角至29.110元

美股狂瀉衝擊！台股大跌160點　台積電、聯發科重挫逾1%

「股癌」謝孟恭靠3字心法　5年數十萬本金滾千萬

爸媽的3C救星來了！　YouTube Kids 台灣上線

宅經濟興起物流車增加　營業用使用牌照稅不衰反增

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

永豐實臨時股東會改選4董事、3獨董　預計明年上市掛牌　

台股震盪國安基金是否繼續護盤　10月12日見真章

美股洩台股也跟著虛　財長：資金動能還在

大同臨股會10月召開！兩派共提名18人角逐6董事3獨董

川普女婿向兆豐秘借14.5億元　張兆順：庫許納是小股東

新台幣開盤貶值3.4分後　強彈逾1角至29.110元

美股狂瀉衝擊！台股大跌160點　台積電、聯發科重挫逾1%

「股癌」謝孟恭靠3字心法　5年數十萬本金滾千萬

爸媽的3C救星來了！　YouTube Kids 台灣上線

宅經濟興起物流車增加　營業用使用牌照稅不衰反增

雙鋼印口罩開賣免排隊！　藥師提醒「鋼印位置」：8成在右、2成左右

退將于北辰指出海軍2缺失　認了「蔡英文真厲害」

美戰迷出動！2米高立體上弦月拍美照　美少女戰士快閃店10/1登場

首屆人工智慧機器人碩士學位學程　成大開始招生

洋基慘敗！光芒美東區登基　睽違10年隊史第三度封王

3000份龍蝦大方送　9/25全台62家店築間幸福鍋物用餐就能抽

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」：宣布獨立一切改變

男約女友殉情竟獨活　高院痛批「誓言包裝謊言、騙騙騙！」

減速讓路！媽一聽哭聲怒飆：幹嘛欺負我小孩　3句童言瞬間尷尬炸

世衛首席科學家：中國新冠疫苗已被證明有效

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

財經熱門新聞

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

失業沒錢還要「繳國民年金」網嘆：政府懲罰你

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

花50萬「買黃金避險」網嘆：賠錢的開始

不看獲利只抓梗　播客謝孟恭5年數十萬滾千萬

華碩ZenFone 7熱銷！市佔「坐二望一」　預告10月啟動「翻轉學堂」

張淑芬：我從不認為董娘多了不起

參加農保要注意！　若同時加入這三種保險恐遭到退保

買3筆6年儲蓄險！他曝：年繳170萬

23號凌晨登場！特斯拉電池日「3大亮點」搶先曝

訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

專訪／張淑芬作畫過程獨家曝光！

更多熱門

相關新聞

台北市9區建案自砍開價　大同、萬華下修約1成淪跌深區

台北市9區建案自砍開價　大同、萬華下修約1成淪跌深區

雖然今年房市景氣逐漸復甦，但是觀察今年台北市新建案開價，竟然有9個行政區跟3年前相比還下跌，開價下跌最多的是大同區近1成，至於開價相對較低的是萬華區，每坪66.7萬元。專家認為，開價不一定與市場有正相關，有業者怕價格開太高嚇跑消費者，所以開價會比較謹慎。

AFC CUP取消　台球隊一場都沒比

AFC CUP取消　台球隊一場都沒比

【掏空公司1】林蔚山掏空揭密

【掏空公司1】林蔚山掏空揭密

【掏空公司2】獨立董事功能不彰

【掏空公司2】獨立董事功能不彰

公司掏空頻傳 小股東血本無歸！獨立董事淪肥貓？｜行動法庭 第84集

公司掏空頻傳 小股東血本無歸！獨立董事淪肥貓？｜行動法庭 第84集

關鍵字：

大同市場派公司派股臨會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

舊手機回收環保署要送iPhone！

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面