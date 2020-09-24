大同臨股會10月召開！兩派共提名18人角逐6董事3獨董

▲大同臨股會將在10月21日召開。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

大同（2371）即將在10月21日召開股東臨時會，預計改選6席董事、3席獨立董事，其中大同公司派與市場派各自推派6席董事、3席獨董，參與這場經營權爭奪戰。

市場派部分，欣同、新大同與三圓建設董事長王光祥三方結盟，提出人選包括三圓機構董事長王光祥、東森電視董事長林文淵、欣同負責人林宏信、普渡大學電機博士郭添輝、台苯總經理陳柏元、文心建設總經理葉曉甄；獨立董事則有前大同財務長龔鍾嶸、曾任台大應用力研所教授陳兆勛、現任遠見律師事務所合夥律師李勝琛。

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公司派部分，提出人選包括現任大同董事長林郭文艷（私立大同高中法人代表）、大同執行副總兼財務長彭文傑、尚志資產董事長張益華（大同高中法人代表）、大同世界科技董事長沈柏延、晟業資產管理投資部資深副總經理蘇鵬飛、廣運聯合會計師事務所執業會計師蔡勝文；獨董名單則為前安永會計師事務所所長王金來、政治大學教授劉宗德、光倫電子董事長謝穎昇。

負責召開此次股臨會的欣同負責人林宏信表示，他昨（23）日與新大同董事長楊榮光兩人，對大同股臨會提名董事及獨董資格進行形式審查，對於所有提名的名單都予以尊重，改選結果最後將由股東投票決定。