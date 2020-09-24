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納粹大屠殺倖存者後裔　庫許納從千金駙馬再到白宮「影子」

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▲▼白宮高級顧問庫許納也是川普的女婿，出身於前地產開發商查爾斯.庫許納一家。（圖／路透）

▲白宮高級顧問庫許納與川普女兒伊凡卡。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

白宮顧問庫許納（Jared Kushner）首度躍上美國政治舞台是在2015年，本是「終生民主黨員」的他在與歐巴馬意見相左後，毅然加入岳父川普的陣營角逐2016年總統大選，隨後任職白宮高位，最近也出訪中東並成功促成「以阿和平協議」，可說是川普政治圈內的左右臂膀。

庫許納其實出身於猶太人家庭，父親是知名地產大亨查爾斯.庫許納（Charles Kushner）。他的祖父母更是當年納粹大屠殺的倖存者，輾轉流亡到美國後，最初從紐澤西州的基層木匠做起，一點一滴的累積資本，在查爾斯一代逐漸發展為東岸最大的房地產商「貴族」。

他於2003年畢業於哈佛大學後，繼續深造於紐約大學博士學位，同時也在曼哈頓一帶的各律師、檢察官辦公室間實習，但隨後卻遭遇到人生的難關。父親查爾斯因涉嫌非法政治獻金鋃鐺入獄，也讓龐大的家族頓時面臨覆滅的危機。年僅23歲的庫許納不得不接過重擔，一邊打理事業一邊攻讀博士。

▲▼伊凡卡與女兒阿拉貝拉（Arabella kushner）。（圖／路透）

▲伊凡卡與女兒阿拉貝拉（Arabella kushner）。（圖／路透）

但身逢逆境的庫許納並未因此氣餒，甚至在24歲那年毅然決定將家族企業轉往紐約發展，砸重金買下曼哈頓41層樓高的666號辦公大廈，事業也在他的帶領下蒸蒸日上，也是在這一年，他的生命中出現了一輩子的摯愛——伊凡卡。

作為川普掌上明珠的伊凡卡（Ivanka Trump），本是由巨商梅鐸（Rupert Murdoch）介紹來與庫許納共謀商業合作計畫。故事發生在庫許納那天踏上梅鐸的遊艇時，當伊凡卡的身影第一次映入眼簾，這對郎才女貌的佳人至此逐漸走到了一起，隨後兩人2009年盛大美滿的婚禮好像也如此地理所當然。

當時間流轉到2015年時，庫許納在《財富》雜誌評選「40歲以下最具影響力商業人物」榜上有名。川普曾這樣評價女婿，「她是一個大氣也大膽的思想家，同時也是一位非常優秀的女婿。」

▲▼白宮高級顧問庫許納也是川普的女婿，出身於前地產開發商查爾斯.庫許納一家。（圖／路透）

▲庫許納偕國務卿蓬佩奧出訪阿布達比，在以色列、阿聯酋、巴林三方中扮演重要的協調角色，是促成這次建交協議的重要推手。（圖／路透）

隨著川普勝選後，庫許納也在白宮身居高位，負責多項重要國務，不僅與中國政商界關係匪淺，讓馬雲、李嘉誠等人甘願投資自己旗下的房產公司，也曾推動川普2017年與習近平在佛州會面，最近也帶團促成以阿巴三方和平協議，讓美國外交政策上脫不開他的「影子」。

現年39歲的庫許納也涉足最近頗具爭議的TikTok一案，審核字節跳動與美國甲骨文公司的合作案，已是總統川普幕後極為重要的軍師、政策操盤手、外交能手，也是岳父川普在11月選情上的不可或缺的動力。

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