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彭定康挺台觀察員身分參與WHA　表態：不要一個中國政策

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▲▼香港末任總督彭定康（Chris Patten）。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港末任總督彭定康（Chris Patten）支持台灣以觀察員身分參加明年WHA。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山23日專電

香港末任總督彭定康表示，若中國面對新冠肺炎疫情之初有台灣的作為，不會有今天的問題。他建議明年5月世界衛生大會，要堅持台灣擁有觀察員席位，並表態不要一個中國政策。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）今天由9月份新上任的所長萊斯（Condoleezza Rice）與英國最後一任香港總督彭定康（Lord Chris Patten）對談，在民主學者戴雅門（Larry Diamond）主持下，三方廣泛觸及中國愈來愈深化的威權主義、包括對香港自由與生活逐漸升高的攻擊，以及中國「銳實力」對世界民主國家帶來的挑戰。

彭定康於1992年獲委任為末任香港總督，在1997年見證香港主權移交，現為牛津大學校監，即名義上的校長。

曾任美國國務卿與白宮國家安全顧問的萊斯特別就台灣議題與彭定康交換意見，以美國長期對北京和台灣兩邊所傳遞的訊息是「不改變現狀」，對此彭定康認為，若外界給中國國家主席習近平一個印象是世人不在乎他給台灣壓力、或對台軍事行動，這會鼓勵習近平「採取愚笨的行動」。

彭定康表示，台灣被拒絕於世界衛生組織（WHO）所組織的世界衛生大會（WHA）並不合理。他陳述2017年之前台灣曾有多年是「觀察員」的事實。他說，WHA的經濟支援是來自富裕的民主國家和個別人士的贊助，他認為明年5月WHA的會議，「應該要堅持台灣擁有觀察員的席位，給予台灣一些尊重」。

彭定康強調，如果中國面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情之初有像台灣的表現作為，「我們不會遇到今天這樣的問題」；且在其他的國際組織上，他也認為相關國家要「表態堅持不要回到一個中國政策」。

彭定康說，依循中國政策去預測台灣的未來，香港是一個令人震驚的例子；現在中國達到巔峰狀態，深感其國力強大，這讓彭定康憂心未來的世界巨大問題至少有兩個層面和中國有關，一是「民主乾旱和負債」；二是中國在科技極權主義（Totalitarianism）的自信心。

儘管他認為現在未達「冷戰時刻」，但確實遇到「價值衝突」。他呼籲，民主國家必須站起來捍衛所相信的價值觀，「要和朋友團結在一起，不是試著納入中國而是約束中國」，要求中國遵守秩序；而且在合作的形式上採取公開而非秘密進行。

彭定康強調「五眼聯盟」（Five Eyes）的合作非常重要，希望以美國為領導，再延伸結合日、韓等國家，彼此溝通、互相合作，當中國不遵守規則時，例如面對香港和新疆的議題時，這些國家「要大聲疾呼」，因為按照聯合國的定義那等同「種族滅絕」（genocide）。

彭定康認為，外界對於中國內部的改變非常有限，反倒是當中國學生到美國、澳洲等開放國家，改寫印象時才會對於中國帶來衝擊。

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