反對強制戴口罩　美國密蘇里州長夫婦確診陽性

文／中央社密蘇里州傑佛遜市23日綜合外電報導

美國共和黨籍密蘇里州州長帕森（Mike Parson）辦公室今天表示，帕森夫婦檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。

美聯社報導，帕森曾多次呼籲民眾戴口罩及保持社交距離，但他直言反對由政府強制戴口罩。

▲密蘇里州州長帕森（Mike Parson）和夫人均確診。（圖／翻攝自臉書「Mike Parson」）

帕森和妻子特瑞沙（Teresa）都確診染疫。發言人表示，特瑞沙有輕微症狀，包括咳嗽和鼻塞。特瑞沙的快篩和鼻腔拭子採檢結果都呈陽性。帕森快篩結果陽性，但還在等待鼻腔拭子採檢結果。

帕森在臉書上傳的影片中說：「我希望大家知道，我和夫人都沒事。我現在感覺無恙，沒有任何症狀，但現在我們必須採取隔離措施。」

帕森已延後本週多場活動，包括與11月選舉對手的辯論活動。

先前有兩位共和黨籍州長也確診，但其中一人後來是偽陽性。奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）7月成為美國第一位宣布自身確診的州長。他後來痊癒，不到兩週後就返回工作崗位。

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）8月也宣布快篩結果呈陽性，但沒多久後表示，他接受較準確的篩檢結果為陰性。