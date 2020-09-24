「股癌」謝孟恭靠3字心法　5年數十萬本金滾千萬

圖、文／鏡週刊

Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭，今年2月上線開播時，正逢疫情爆發、全球股市兵荒馬亂之際；他以冷靜理性的語氣，在節目中犀利批判市場亂象，迅速竄紅。股市資歷僅5年的他，除說得一口好投資外，更從數十萬本金滾出8位數財富，關鍵就在快、狠、準。

▲靠著聊投資衝出高人氣，《股癌》主持人謝孟恭是今年竄紅速度最快的播客。（圖／鏡週刊提供，下同）



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與謝孟恭約訪的這天下午，他前有電視台專訪，後與出版社有約，行程一個接一個。今年上半年，由他製作的《股癌》成了財經投資社群的熱門人氣王，「telegram財經我們是最大，總社群大概兩週後會超過蔡英文…」靠著聊投資便拿下Podcast冠軍，甚至創立全台最大社群，令人好奇這位非財經背景出身的前機師究竟有何本事，狂吸數十萬粉？

攤開投資成績單，發現謝孟恭其實不只會聊，實戰成果也嚇嚇叫。「我喜歡買股，一有錢就投入股市，只留30萬元現金當生活費，其餘的全部進市場。」他說，自己並非富二代，投資本金也是從6位數往上滾，現在累積到了8位數；「對我來說，投資只有換股問題，我只進不出，這樣就能永遠參與行情。」

至於什麼樣的股票能讓他動心？「選股最重要是梗、要有題材，獲利倒不是最關鍵因素，因為等到看到獲利才進場，股價就在天上了。」也因為吃定題材，謝孟恭在處理海量投資訊息上，得有快人一等的判斷力。

「國內有家紡織廠，號稱蘋概股、在做蘋果音箱的皮，但我就不買單；音箱皮能有多少毛利？同業替代性有多高？相較下，我喜歡IC設計公司，毛利率很重要。」謝孟恭口中的「梗」，其實就隱含了他對題材的解讀，以此判斷生意有沒有賺頭。

他認為，永遠滿手持股的好處，除了能參與市場外，也能從過去經驗得到一些啟發；「最明顯的例子就是國巨、宏達電營收開出最高的那個月，股價已跌了一半。所以當股價下跌時，就能聯想到過去經驗，只要人還在市場就能學到。」