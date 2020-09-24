小鬼靈堂打卡「網美黑歷史」曝！網掀私生飯事件　IG經營都學人

▲馬姓網紅因到靈堂打卡拍照，引發爭議，事後更被網友起底黑歷史。（翻攝自IG）

圖、文／鏡週刊

「小鬼」黃鴻升16日驚傳在家中猝逝，享年36歲，開放3天追思會，卻被一名馬姓網紅過度商業化拍攝，連6張照片致意曝光，秒引發爭議，如今馬姓網紅再被網友起底，過去種種黑歷史，讓網友怒批：「風頭一過又出來！」

馬姓網紅因到靈堂打卡拍照，引發爭議，事後更被網友起底過去黑歷史。據了解，去年知名男團EXO來台拍攝《EXO的爬梯子世界旅行第二季：台灣篇》綜藝節目，馬姓網紅曾發文透露自己巧遇在錄製節目的EXO，事後卻遭忠實粉絲踢爆，馬姓網紅根本是刻意包車跟蹤EXO，一路跟到EXO拍攝節目，甚至還出現在該韓綜節目中。

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當時事件鬧得沸沸揚揚，針對一面倒的砲轟，馬姓網紅最後才出面回應，並在論壇上發出道歉聲明，事後更因為輿論暫時關閉IG，不過事後該網紅都將道歉聲明刪除了。

▲馬姓網紅在靈堂拍照打卡，引發關注。（翻攝自IG）

▲馬姓網紅在靈堂拍照打卡，引發關注。（翻攝自IG）

馬姓網紅除了「私生飯事件」（用極端方法追蹤偶像、侵犯隱私的人）行為外，更被網友踢爆經營的IG帳號模仿其他網紅，雖當時馬姓網紅強調「沒有學」，但還是被網友挖出照片一一比對，照片中可以發現馬姓網紅不光拍攝地點，連同穿著、甚至擺的拍照POSE都與效仿的網紅拍攝手法如出一轍，讓網友嘲諷，「眼睛沒瞎的人都看得出來完全不一樣？」「腦袋有洞的人才會覺得完全不一樣吧」「我還以為都是同一個人」，再度引起關注。

▲馬姓網紅除了跟蹤EXO外，IG經營模式也被踢爆模仿他人。（翻攝自迪卡）

▲馬姓網紅被網友發現IG照片都是模仿他人。（翻攝自迪卡）

事實上，擁有7.5萬粉絲追蹤的馬姓網紅，20日到小鬼靈堂連拍6張閉眼、摸髮等POSE照，引發爭議，事後不以為然再度發文，並堅持「如果家屬不舒服我會配合刪文，但輪不到某些人僅對幾張照片對我這個人指手畫腳」，不認為在靈堂打卡PO文有觀感不佳的問題，如今是事件持續發酵，加上馬姓網紅再度發文，讓不少粉絲看不下去，紛紛退追蹤，馬姓網紅的追蹤人數也因此一夜之間少2千多人。

對此，事過境遷馬姓網紅再度引發爭議，在小鬼靈堂打卡、拍網美照，並不認為此舉有觀感不佳的問題，並強調若「家屬不舒服我會配合刪文」，且持續留著該篇文章，讓大票網友直批：「上次私生飯事件過後她也沒事」「她不就是想引起大家的關注嗎⋯」「到底為什麼一個非藝人還可以搞這麼多爭議啊⋯」。

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