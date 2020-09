美退役上校爆外星人在基地內被殺！警官驚見「灰棕色生物」連開5槍

▲對外星人的描述眾多,費勒則轉述其形體瘦小且膚色偏棕灰。(圖/取自Pixabay)

美國五角大廈上月宣布海軍編制「不明空中現象任務小組」(UAPTF),專責調查UFO,此外五角大廈更與日本防衛省協商合作進行UFO監測。在對外星人尤其熱衷的美國,日前則有一則報導引述專訪,回溯至1978年的「遭遇外星人事件」,紐澤西軍事基地一名警察擊發5顆子彈射殺一個「瘦而灰棕色」的外星人,此事再度引起網友討論。

綜合外電報導,美國退役空軍上校費勒(George Filler)受訪時回憶,他70年代在紐澤西迪克斯堡(Fort Dix)服役,1978年1月18日晚間,他準備要向上級長官進行情報簡報,卻迎面看到一名臉色蒼白的中士,雙眼睜得老大。中士告訴他,「一個外星人在迪克斯堡中彈了,然後他們在(麥圭爾空軍基地)跑道上看到它。」

費勒表示自己當時不太明白,問中士指的「外星人」是否士其他國家的人,可能是間諜之類,但中士立刻回答他,「不是,是來自外太空,外太空的外星人。」根據費勒所說,當時是一名警官在警車附近發現一個「瘦且灰棕色的生物」,他立刻出聲要對方不要動,但眼前的奇怪生物不理會他,於是他連開了5槍射殺對方。外星人倒地後,一旁的不明飛行物(UFO)便開始嗡嗡作響,不斷重複著一組音律。

當警官連絡上麥圭爾空軍基地時,一組特別清理小組旋即趕赴現場,接著把外星生物的遺體秘密運往西邊的賴特-帕特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base),兩個基地相隔約600英里(約965公里)。

費勒聲稱他向上級提交申請,請求與目擊的警官談話,還有為了簡報必須查看現場與遺體的照片,但所有要求被全數拒絕。他後來加入美國非營利組織揭秘計劃 (The Disclosure Project),宗旨是持續要求政府釋出所有遭遇外星人的當局已知的事件。

事實上該專訪由外媒引述自一本2018年出版的著作「Strange Craft: The True Story of An Air Force Intelligence Officer's Life with UFOs」。訪問費勒的便是該書的得獎作者蓋爾拉 (John L. Guerra)。

外星人及UFO的謎團始終引人好奇,卻從未有任何國家的政府當局正面回應過類似事件。今年4月,五角大廈釋出3部影片片段,內容顯示美軍飛行員在雲端及海面上空追逐快速移動的不明飛行物,官方則形容其為「不明空中現象」(unexplained aerial phenomena);當月底,日本防衛大臣河野太郎(Kono Taro)宣布多項計劃,內容為當日本自衛隊遭遇UFO時的應變機制。

根據《外交家》(The Diplomat)報導,美國國防部長艾斯培(Mark Esper)上月在關島的國防安全會議上,與河野太郎會見協商,雙方除了共同重申自由印太地區的主張,也對美日安全聯盟架構下進行UFO監測合作的可能達到共識。儘管未有證據能證實費勒聲稱屬實,政府機關的行動仍透露出世上存在部分無法解釋的不明飛行器,仍有待證明為他國間諜機、測試產物或是何種外太空力量。