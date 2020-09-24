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美退役上校爆外星人在基地內被殺！警官驚見「灰棕色生物」連開5槍

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▲外星人。（圖／取自Pixabay）

▲對外星人的描述眾多，費勒則轉述其形體瘦小且膚色偏棕灰。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國五角大廈上月宣布海軍編制「不明空中現象任務小組」（UAPTF），專責調查UFO，此外五角大廈更與日本防衛省協商合作進行UFO監測。在對外星人尤其熱衷的美國，日前則有一則報導引述專訪，回溯至1978年的「遭遇外星人事件」，紐澤西軍事基地一名警察擊發5顆子彈射殺一個「瘦而灰棕色」的外星人，此事再度引起網友討論。

綜合外電報導，美國退役空軍上校費勒（George Filler）受訪時回憶，他70年代在紐澤西迪克斯堡（Fort Dix）服役，1978年1月18日晚間，他準備要向上級長官進行情報簡報，卻迎面看到一名臉色蒼白的中士，雙眼睜得老大。中士告訴他，「一個外星人在迪克斯堡中彈了，然後他們在（麥圭爾空軍基地）跑道上看到它。」

費勒表示自己當時不太明白，問中士指的「外星人」是否士其他國家的人，可能是間諜之類，但中士立刻回答他，「不是，是來自外太空，外太空的外星人。」根據費勒所說，當時是一名警官在警車附近發現一個「瘦且灰棕色的生物」，他立刻出聲要對方不要動，但眼前的奇怪生物不理會他，於是他連開了5槍射殺對方。外星人倒地後，一旁的不明飛行物（UFO）便開始嗡嗡作響，不斷重複著一組音律。

▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）與日本防衛大臣河野太郎（Kono Taro）會面，2020年1月。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培與日本防衛大臣河野太郎會面，2020年1月。（圖／達志影像／美聯社）

當警官連絡上麥圭爾空軍基地時，一組特別清理小組旋即趕赴現場，接著把外星生物的遺體秘密運往西邊的賴特-帕特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base），兩個基地相隔約600英里（約965公里）。

費勒聲稱他向上級提交申請，請求與目擊的警官談話，還有為了簡報必須查看現場與遺體的照片，但所有要求被全數拒絕。他後來加入美國非營利組織揭秘計劃 （The Disclosure Project），宗旨是持續要求政府釋出所有遭遇外星人的當局已知的事件。

事實上該專訪由外媒引述自一本2018年出版的著作「Strange Craft: The True Story of An Air Force Intelligence Officer's Life with UFOs」。訪問費勒的便是該書的得獎作者蓋爾拉 （John L. Guerra）。

 

外星人及UFO的謎團始終引人好奇，卻從未有任何國家的政府當局正面回應過類似事件。今年4月，五角大廈釋出3部影片片段，內容顯示美軍飛行員在雲端及海面上空追逐快速移動的不明飛行物，官方則形容其為「不明空中現象」（unexplained aerial phenomena）；當月底，日本防衛大臣河野太郎（Kono Taro）宣布多項計劃，內容為當日本自衛隊遭遇UFO時的應變機制。

根據《外交家》（The Diplomat）報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上月在關島的國防安全會議上，與河野太郎會見協商，雙方除了共同重申自由印太地區的主張，也對美日安全聯盟架構下進行UFO監測合作的可能達到共識。儘管未有證據能證實費勒聲稱屬實，政府機關的行動仍透露出世上存在部分無法解釋的不明飛行器，仍有待證明為他國間諜機、測試產物或是何種外太空力量。

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