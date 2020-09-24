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南韓公務員巡邏時跳海！驚爆想棄韓投北　卻反遭「北韓射殺火葬」

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▲▼ 船,遊艇,小船,漁船。（圖／免費圖庫pixabay）

▲南韓一名公務人員登上巡邏船前往小延坪島後下落不明。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

南韓情報部門相關人士23日透露，一名公務員21日登上巡邏船前往小延坪島後下落不明，經查原來他是想想棄韓投北，但遭到北韓警戒兵「依防疫規定」遠距離射殺，並把他的屍體火化。

綜合韓媒報導，該名公務員是47歲的海洋水產部漁業指導員，他周一（21日）登上巡邏船前往小延坪島，原本是要去巡邏、取締（中國人、北韓人）非法越境捕魚，之後下落不明。

報導指出，當時漁船在北方界線（NLL）以南約10公里、小延坪島附近巡邏，事後其他船員在船上發現這名公務員的一雙鞋，研判他跳入海中。隨後北韓一側傳來槍聲。

南韓海岸警衞隊當天獲報後，曾派出20艘船和飛機展開搜救行動，但均無所獲。直到23日下午，數名南韓情報部門的相關人士透露，已確認這名公務員被北韓遠距離射殺，遺體也已被對方回收、火葬。

▲▼北韓宣布重啟軍事緩衝區哨所，圖為南韓海軍陸戰隊巡邏延坪島（圖／達志影像／美聯社）

▲相關人士認為，北韓警戒兵單純是依防疫規定開槍。圖為南韓海軍陸戰隊巡邏延坪島（圖／達志影像／美聯社）

對此相關人士解釋稱，北韓為了防堵新冠肺炎入侵，因此不准境外人士擅自越境，警戒兵單純是依防疫規定開槍，而火化遺體也是為了防疫，沒有北韓高官介入、刻意挑撥的跡象，相信是偶發事故。

至於這名公務員跳海游向北韓的動機，相關人士表示，當局認為他是想棄韓投北，「他疑似對自身的處境和遭遇感到悲觀，目前相關單位正確認中。」

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