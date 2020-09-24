日本新首相菅義偉上任一周　NHK：內閣支持率62%歷代第三高





▲菅義偉內閣支持率高 。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京23日專電

日本放送協會（NHK）民調顯示，日本首相菅義偉上台一週以來，內閣支持率為62%，與過去幾任首相開始執政時的內閣支持率相較，排名第3高。

NHK於本月21、22日針對全國18歲以上2214名民眾實施電話民調，有1270人作答。針對本月16日上台的菅內閣，表示「支持」有62%、「不支持」13%。

雖然調查方式有些不同，無法單純做比較，但就政權上台時的內閣支持率來說，菅內閣僅次於小泉內閣（81%）、鳩山內閣（72%），與第1次及第2次安倍內閣、菅（直人）內閣、野田內閣上台時大約相同。

民眾被問到支持菅內閣的理由時，回答「似乎比其他的內閣好」占26%，居最多。其次是回答「人品值得信賴」及「政策值得期待」各占21%。回答「有執行力」占15%、「因為是自己支持的政黨的內閣」占13%。

民眾被問到不支持的理由為何時，回答「政策不值得期待」占33%、「不是自己支持政黨的內閣」及「其他內閣似乎比較好」各占16%。回答「人品不值得信賴」占14%、「無執行力」占8%。

被問到對菅內閣繼承安倍內閣的政策與路線的看法時，回答「繼承是好的」占17%、「還算可」占36%、「不太好」占20%、「不繼承比較好」占18%。

以支持的政黨來看，執政黨自由民主黨支持者對於菅內閣走安倍內閣路線持正面看法者占70%。反之，在野黨的支持者僅占30%。無黨無派持正面及負面看法者各占一半。

民眾被問到最期待菅內閣做什麼事時？回答「做好2019冠狀病毒疾病疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫」占25%，居最多。其次是「經濟對策」20%、「調整社會保障制度」17%、「消除人民對政治的不信任」14%、「規制改革」9%、「外交與安全保障」7%。

以年齡層來看，問到最期待菅內閣的施政為何，18至39歲的民眾回答「經濟對策」占37%，居最多。50多歲者回答「防疫」及「經濟對策」各占25%。60歲以上民眾回答「消除人民對政治的不信任」比其他年齡層的人多。

對於菅內閣的閣員及執政自民黨高層的人事，民眾表示「很肯定」占8%、「還算肯定」占53%、「不太肯定」者22%、「完全不肯定」占7%。

民眾被問到何時首相解散眾議院進行選舉比較好，在3個選項當中，回答「今年內」占15%、「明年上半年」占14%、「快到明年10月眾議員任期屆滿時」占58%。

NHK指出，回答快到明年10月眾議員任期屆滿時才解散眾議院舉行選舉者，相較於上個月的民調結果，多出9個百分點。

安倍執政7年8個月，創日本憲政史上執政最久紀錄，對於安倍的施政，民眾回答「很肯定」占14%、「還算肯定」占49%、「不太肯定」占21%、「完全不肯定」占9%。

問到最肯定安倍內閣施政成果，從6項政策課題當中選答，結果以回答「外交與安全保障」占28%，居最多，其次是「經濟政策」與「工作方式改革」各占15%、「少子化對策與育兒支援」占10%、「社會保障（社會福利）」占6%。

被問到本月中旬兩大在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併，成立新的立憲民主黨，對此是否有期待時，回答「很期待」占7%，「還算期待」占25%，「不太期待」占36%，「完全不期待」占24%。