印軍新利器！　中印邊境部署「50隻雙峰駱駝」支援運輸、巡邏

記者張靖榕／綜合外電報導

中印近年因在邊境修築公路及軍事設施引起摩擦，爆發的衝突經過雙方第六輪軍長級會談後仍未有定論。為了在地形崎嶇的高海拔地區拉達克（Ladakh）運送物資，印軍決定啟用當地原生種的雙峰駱駝作為最新運輸載具。

雙峰駱駝主要棲息於中亞與土耳其，耐寒、耐旱及對高海拔的高適應力是其特性。根據「Indai Today」報導，此種雙峰駱駝能在拉達克的Nubra山谷地區見到，該地海拔1.2萬英呎（約3657公尺）。印度國防研究及發展組織 （DRDO）主要在列城（Leh）的高海拔國防研究所馴養牠們。

▼印軍將在中印邊境高海拔地區部署適應能力絕佳的雙峰駱駝。（圖／翻攝自推特「@srilankaglobal」）

▲DRDO將在未來半年內陸續「交貨」給印度軍方。（圖／翻攝自推特「@Bharat_Putra」）

現在這些駱駝將被部署至斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldie，DBO）和達普桑盆地（Depsang），而這些地區海拔高達1.7萬英呎（約5181公尺）。報導指出，此項徵用駱駝作為邊境運輸利器的計劃，在3年前已開始策畫與測試。

印度測試過單峰駱駝與雙峰駱駝在該地的適應性，最終結果雙峰駱駝更適於邊境巡邏。現在雙峰駱駝已開始部署往拉達克地區，消息指出列城方面也會繼續哺育發展，以達到軍方要求的50匹的數量。

印軍獸醫巴特拉（Col Manoj Batra）指出，雙峰駱駝最適合面對當前情況，因牠們能在1.7萬英呎的高海拔地區載重170公斤，表現優於現在使用的馬匹，「牠們可以在缺水的情況下存活72小時」，「這些駱駝將會作為運輸和巡邏用途，並且會在接下來5到6個月內移交給軍方。」