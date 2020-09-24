疫情、大選衝擊美股！道瓊狂洩525點　科技股下殺逾3%

▲美股周三重挫。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周三（23日）開盤漲跌互見，但在市場仍擔憂疫情持續影響美國經濟的狀況下，三大指數盤中後一路下跌。道瓊指數收盤大跌逾500點，那斯達克指數則重挫3.02％。此外從「電池日」開始一路承受壓力的特斯拉，當天發生全球網路系統癱瘓，造成用戶與內部員工均無法連線的窘況，更直接反映到股價上，收盤猛跌逾10％。

道瓊工業指數終場跌幅達525.05點，或1.92％，收在26,763.13點；那斯達克指數重挫330.65點，或3.02％，收在10,632.99點；標普500指數下跌78.65點，或2.37％，以3,236.92點作收。

路透社22日引述川普政府消息人士指出，23日當天白宮會召開2場會議，其中一場由川普與部分共和黨籍州檢察長會面，另一場則是司法部長邀請各州檢察長與會，儘管官方並無詳細說明議程內容，但普遍預期當天是預先討論和檢視下周即將起訴Google反壟斷的內容；報導指出川普政府準備針對「Big Tech」（大型科技公司）開鍘。

今科技股開盤均有漲勢，但盤中以後一路領跌，跌幅均超過2％。蘋果 （AAPL）跌幅最大，下跌4.69點，或4.19％，每股107.12元；亞馬遜（AMZN）下跌129.13點，或4.13％，收在2,999.86元；Alphabet（GOOGL）下跌50.82點，或3.48％，每股1,409.00元；微軟（MSFT）下跌6.83點，或3.29％，每股收在200.59元。

特斯拉「電池日」（Battery Day）開始股價一路震盪，23日再出現全球網路癱瘓，電動汽車車主、能源產品用戶端及內部員工，無一能連上特斯拉網路，斷網情形持續一段時間。綜合外電指出，中斷原因不明，但全球車主無法以手機app查詢汽車資訊，太陽能板及Powerwall 電池用戶亦無法監控系統，而內部員工無法處理訂單和交貨。

此次並非特斯拉首次出現系統性大範圍故障，儘管情況不常見，但仍衝擊公司聲譽，期重要原因是特斯拉車主要使用手機作為電動車鑰匙，一旦網路斷線將嚴重影響用車體驗。受到負面事件影響，特斯拉（TSLA）股價大跌43.87點，或10.34％，每股收在380.36元。