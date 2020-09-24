　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平聯合國演說爆亮點：2060年前實現「碳中和」目標

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏。（圖／翻攝自YouTube／UNG）

▲習近平在聯合國大會演說表示，2060年之前實現碳中和目標。（圖／翻攝自YouTube／UNG）

記者林彥臣／綜合報導

在紐約舉行的聯合國大會，中國國家主席習近平透過視訊發表演說表示，二氧化碳排放量，力爭於2030年之前達到峰值，在2060年之前要實現碳中和目標。目前中國碳排放佔全球的28%，是世界最大的二氧化碳排放國。

根據BBC報導，全球氣候談判目前停滯不前，今年的聯合國氣候變化大會也被延期至2021年舉行，外界並不認為本屆聯合國大會上氣候議題可以取得什麼進展，但是習近平對中國碳排放的大膽聲明讓這次聯合國會議參加國感到意外。

儘管全世界大部分地區已經逐步減少化石燃料，但中國的碳排放在2018年和2019年仍在持續增長，雖然今年春天的新冠疫情讓中國碳排放下降了25%，但伴隨燃煤電廠、使用水泥的行業和其他重工業行業復工，6月中國碳排放水平再度反彈。

分析人士認為，習近平之所以作出這番表態，是想在美國不願解決氣候問題的時候佔領先機。亞洲區中國氣候政策專家李碩表示，在川普總統發表演說後幾分鐘，習近平做出聯合國氣候承諾，這顯然是一個大膽而又精心策劃的動作。

法國國際廣播電台（Radio France Internationale）報導指出，有關2060年前實現碳中和的目標，比起十幾個小國以及歐盟決定在2050年以前實現碳中和稍遜一籌。

►神級精華、用過回不去

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
持刀狠割「台中運將」頸部！噴血送醫　22歲嫌犯落網
共機再擾台！2架運8反潛機擾我西南防空識別區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「北京遲早對台動武」　美參議員：必須得提高犯台代價

將取消伊莉莎白二世「元首地位」　英國議員：北京施壓加勒比島國

習近平聯合國演說爆亮點：2060年前實現「碳中和」目標

特斯拉告川普政府「對中國課關稅違法」　要求退款並支付利息

生前發表多則「親中報導」　俄裔美籍作家在土耳其死亡

白俄羅斯總統「偷偷宣誓」就職　德國開第一槍…就是不承認

共軍越過台海中線挑釁…南海頻動作　川普：這種事不會再發生

「該重返台灣了！」　軍事評論：美軍駐台是嚇阻中國武統唯一解方

秋冬第二波大流行？　新研究曝病毒傳播關鍵「是濕度」

阿拉伯古湖發現「人類」遷徙足跡　可追溯到最後一次冰間期

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

不准不漂亮 之【今晚來點 短髮造型】| feat.吳依霖老師 | 吳怡霈 | 20200915

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

「北京遲早對台動武」　美參議員：必須得提高犯台代價

將取消伊莉莎白二世「元首地位」　英國議員：北京施壓加勒比島國

習近平聯合國演說爆亮點：2060年前實現「碳中和」目標

特斯拉告川普政府「對中國課關稅違法」　要求退款並支付利息

生前發表多則「親中報導」　俄裔美籍作家在土耳其死亡

白俄羅斯總統「偷偷宣誓」就職　德國開第一槍…就是不承認

共軍越過台海中線挑釁…南海頻動作　川普：這種事不會再發生

「該重返台灣了！」　軍事評論：美軍駐台是嚇阻中國武統唯一解方

秋冬第二波大流行？　新研究曝病毒傳播關鍵「是濕度」

阿拉伯古湖發現「人類」遷徙足跡　可追溯到最後一次冰間期

最難被共軍攻下的台灣城市　網答案一面倒：歷史上都它都打最久

1年只上154天！長榮空姐遭資遣「上訴」　高院駁回：上班日排減肥課

「整容」躲警！馬尾女開賓士撞倒嬤　裝懷孕秒昏…手腳刺青被認出

「北京遲早對台動武」　美參議員：必須得提高犯台代價

將取消伊莉莎白二世「元首地位」　英國議員：北京施壓加勒比島國

北市公車試辦「讓座鈴」按了全車廣播　一組要價萬元！

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光殘骸：哪裡有壞

習近平聯合國演說爆亮點：2060年前實現「碳中和」目標

被封「台版瀧澤秀明」　四分衛主唱阿山喜宣布「新身份」！

「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦

屁柴自high！咬玩具「高速旋轉」　喵星人一臉無奈...成超萌反差XD

國際熱門新聞

回收32.4萬二手保險套...廠商：會洗乾淨

共軍動作頻頻　川普：不會再發生

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

美軍官：美駐台才能嚇阻中國武統

特斯拉告川普政府　要求退還關稅

新研究：病毒傳播關鍵是「濕度」

白俄總統宣誓就職　德國不承認

泰王揮霍上百億「驚人帳單」曝光

生前發表多則親中報導　俄裔作家旅土死亡

巴貝多撤英女王地位　議員：北京施壓

習近平UN演說：2060年前實現碳中和目標

川普搞笑模仿拜登看提詞機：往上一點！

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

2歲男童生日派對　遭2隻牧羊犬「咬掉生殖器」

更多熱門

相關新聞

唐獎得主珍古德博士呼籲尊重自然

唐獎得主珍古德博士呼籲尊重自然

2020年唐獎永續發展獎得主珍古德博士（Dr. Jane Goodall）於21日唐獎永續發展大師論壇中表示，COVID-19疫情大流行雖然全面性影響全人類各階層，但對窮人的影響卻更大，她舉非洲地區人民為例，當地居民因受到封城關係，無法進城販售東西維持生計，導致生活三餐不繼，與今年聯合國所示COVID-19疫情導致世界上貧窮和弱勢人群更挫折看法相符。

聯合國安理會會議　王毅明出席

聯合國安理會會議　王毅明出席

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

台中青年模擬聯合國會議10月登場

台中青年模擬聯合國會議10月登場

要聯合國主持公道　習：不能誰拳頭大就聽誰

要聯合國主持公道　習：不能誰拳頭大就聽誰

關鍵字：

習近平聯合國碳中和

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

快訊／小鬼追思會細節曝光！　吳宗憲、KID含悲主持「開放免費入場」

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

信義區網帥「職業玩一輪」劈8女！IG緊急刪文鎖留言

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

舊手機回收環保署要送iPhone！

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面