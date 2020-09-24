大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

▲女童的住處環境十分惡劣，隨處可見狗糞與垃圾。（圖／沈春祥提供）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞3名女童因頻頻缺課與缺交作業，經師長上門家訪後，才發現他們一家都住在充滿垃圾、糞便和動物的惡劣環境中。在當地議員與社會福利局介入後，女童已被安排前往兒童之家居住，直到監護人為她們提供良好的生活環境為止。

▲▼女童已住在如此惡劣的環境長達3年，身心健康讓人擔憂。（圖／沈春祥提供）

綜合《光華網》與《東方日報》報導，這3名女童都還只是小學生，她們的母親在3年前就已經失聯，父親則在外地工作，平常只由同居的舅舅照顧。校方指出，這三姐妹經常缺交作業，課業跟不上，還不時因「睡不醒」而缺課，近來更逾兩週未返校。

▲女童的父親還養了13隻狗和其他動物，女童三餐不繼，還得購買狗糧和動物飼料。（圖／沈春祥提供）

師長家訪後發現，學生的住處環境極為惡劣，房子裡不止堆滿垃圾，隨處可見動物的排泄物以外，同時還有女童父親養的13隻狗、果子狸、鱉和鳥。校方擔心，女童長期在這樣的環境居住有害健康，遂向當地議員沈春祥求助。議員也立即介入處理，不止帶女童購買生活用品，還聯絡社會福利局處理女童的住處問題。

▲聽聞女童已4年沒吃過炸雞，沈春祥議員立即帶他們去吃肯德基。（圖／沈春祥提供）

沈春祥在接受當地媒體採訪時表示，3名女童在這樣的環境中生活已有3年，而且經濟也十分拮据，每月僅靠父親接濟的200令吉（約新台幣1400元）過活。同住的舅舅收入不高，無法打理外甥女的生活，因此女童常常三餐不繼，幾乎每天都靠泡麵和麵包填飽肚皮，卻還得購買狗糧和動物飼料。

▲女童現已被安排入住兒童之家。（圖／沈春祥提供）

當地社會福利局與女童的舅舅交涉後，這3姐妹已暫時被安排前往兒童之家居住，直到舅舅將住所清理乾淨，並為孩子們提供合適的臥室或尋找新家後，才允許她們返家。沈春祥議員今天也告訴ETtoday記者，3名女童目前已返校上課，展開新生活。

▲3名女童現已返校展開新生活。（圖／沈春祥提供）