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白俄羅斯總統「偷偷宣誓」就職　德國開第一槍…就是不承認

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▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

文／中央社

白俄羅斯通訊社今天報導，白俄總統魯卡申柯事先沒有發布任何消息，秘密舉行了宣誓就職典禮，展開他的第6任期。德國率先發表聲明，不承認他是白俄羅斯總統。

自從魯卡申柯（Alexander Lukashenko）聲稱在8月9日受爭議的總統大選勝選以來，首都明斯克（Minsk）與其他城市相繼爆發反對他執政的大規模示威抗議，他也甚少公開露面。

白俄羅斯通訊社（BELTA）報導：「魯卡申柯已就任白俄羅斯總統，就職儀式正在獨立宮（Independence Palace）舉行。」

稍早立場超然的新聞通訊社報導，街道全面封鎖，魯卡申柯的車隊急速穿越明斯克市區，引發即將舉行就職典禮的揣測，只是沒有獲得官方證實。

這位66歲的領導人自1994年執政至今，他曾經搭乘直升機從空中俯瞰某次的抗議集會，聲稱示威者猶如「老鼠」。他下機時穿著防彈背心，手持俗稱AK-47的卡拉希尼科夫式（Kalashnikov）步槍。

魯卡申柯一直尋求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持，蒲亭曾向他承諾，若有必要可派執法人員協助他，以及提供15億美元（約新台幣437億元）的貸款。

他的主要政敵、反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）聲稱勝選，但流亡立陶宛，於此同時，魯卡申柯抓捕或驅離其他主要的反對派政治人物。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，德國不承認魯卡申柯是白俄羅斯總統，因他受爭議的連任不具「民主合法性」。

塞柏特說：「（這次大選）根本沒達到民主選舉的最起碼要求，既不公平也不自由。」

另據路透社報導，儘管異議人士批評魯卡申柯舞弊勝選而爆發數週的抗爭，他仍宣誓就職，白俄羅斯反對派呼籲，立即發起公民不合作行動。

反對派籌組的協調委員會（Coordination Council）成員之一拉圖什科（Pavel Latushko）透過社群平台發訊指出，他和政壇盟友絕對不會接受魯卡申柯的舞弊勝選，並要求重選總統。

拉圖什科表示：「我們呼籲全體國民立即展開公民不合作行動。」

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