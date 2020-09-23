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爸媽的3C救星來了！　YouTube Kids 台灣上線

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▲▼YouTube Kids 在台灣上線 。（圖／Ｇoogle提供）

▲YouTube Kids 在台灣上線 。（圖／Ｇoogle提供）

記者吳佳穎／台北報導

爸媽再也不用跟孩子共用自己的YouTube頻道、為了提醒「不能再觀看」吵不休！YouTube今(23)日宣布，YouTube Kids正式在台上線，透過這款App，家長可以輕鬆找到孩子們喜愛的影片，利用簡易工具自行挑選適合孩子觀看的頻道，最重要的，還可以限制觀看時間。讓孩子在YouTube Kids上欣賞闔家皆宜的內容。

YouTube亞太區家庭與學習內容副總經理Don Anderson表示：「YouTube Kids應用程式在設計時，考量到家長與孩子的需求，讓孩子能依照感興趣的主題觀看優質影片。YouTube Kids是獨立的串流影片服務，提供孩子們更安全的觀影體驗，還有多種家長監護功能，讓每個家庭都能找到最適合自己的設定。」

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Google指出，2015年正式推出YouTube Kids，以3到12歲的兒童為目標對象，並針對不同年齡層的兒童設計合適觀看與搜尋的內容，讓孩子們更輕鬆地找到他們想要探索的主題內容影片。今日在台灣以及其他亞洲地區上線，目前已於全球85個市場推出，已翻譯成39種當地語言。

YouTube Kids五大特色包括，第一，闔家適用的內容，有「節目」、「音樂」、「學習」及「探索」這四大類型的頻道內容和播放清單中的影片。第二，合作夥伴精選內容，提供一系列美術與勞作、音樂、體育和教育學習的影音主題。

第三，採用大尺寸的圖片、色彩鮮明的介面圖示，方便孩童使用。第四，有家長監護功能：透過「由您自行核准內容」功能，家長可明確指定允許孩子觀看的個別影片和頻道。此外，家長也可選擇是否要啟用搜尋模式。

第五，YouTube Kids提供「計時器功能」可以輕鬆控管孩子的觀看時間。例如將單次觀看時間限制為30分鐘，系統就會在觀看時間結束時跳出提醒。

Google指出，使用者可在4.1以上作業系統版本的Android裝置，以及iOS7作業系統版本以上的裝置免費下載與使用YouTube Kids，也可以透過Chromecast、Apple TV、遊戲主機或智慧型電視將內容投放到大螢幕。

YouTube Kids下載達數千萬次，觀看次數突破1,600億次，已成為最多人使用的兒童應用程式之一。

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