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秋冬第二波大流行？　新研究曝病毒傳播關鍵「是濕度」

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國奧爾德姆行人配戴口罩，走過繪有病毒圖片的廣告看板。（圖／路透）

▲英國奧爾德姆配戴口罩的行人，走過繪有病毒圖片的廣告看板前。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

全球COVID-19疾病病例仍在增加，隨著北半球時序進入秋冬，專家憂心疫情有二度爆發之虞。最新一份研究報告顯示，影響新冠病毒傳染力的氣候條件可能不是溫度，空氣中水分蒸發的速度才是關鍵。

根據美國科學新聞網站《優睿科》（EurekAlert!）報導，美國物理聯合會（AIP）出版期刊《流體物理學》（Physics of Fluids）近日刊登一份研究提到，科學家研究濕度、氣溫和風速對飛沫與病毒生存力的影響，發現影響新冠病毒傳染力的關鍵因素是「蒸發」。

研究人員發現，較高的溫度和較低的相對濕度，會使空氣中的飛沫蒸發率提高，進而顯著降低病毒的生存能力。研究人員還觀察到，如果是濕度、溫度都較高的環境，飛沫傳播的距離和病毒濃度仍然很高。

研究指出，這項發現有助於解釋為何在今年7月份，全球多個濕熱且人口稠密
城市，皆出現疫情加劇的現象，例如印度德里就處於高溫且高濕度的氣候型態中。

除此之外，這項研究結果也為北半球秋季和冬季可能爆發的第二波大流行提供重要預警。根據研究，低溫、高風速的環境將增加病毒存活率和傳播能力。報導指出，這項研究強化的配戴口罩防疫的重要性，並揭露氣候對病毒的影響，或許能幫助各國規劃室內與室外環境下不同的防疫措施，減少病毒在空氣中的傳播能力。

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