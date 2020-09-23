宅經濟興起物流車增加　營業用使用牌照稅不衰反增

▲營業用使用牌照稅開徵記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

2020年下期營業用車輛牌照稅預計於10月1日開徵，期限為11月2日，財政部賦稅署表示，今年10月牌照稅開徵件數為26.2萬件、年增2.6％；稅額達到11.4億元，年增也有1.46%；官員分析，因為宅經濟興起，所以營業貨車輛大幅增加4500輛，是成長的主要因素。

財政部賦稅署表示，一般車輛自用的牌照稅是4月1日開徵，營業用車輛則分為4月、10月上下兩期，納稅義務人可以從行車執照分辨車輛是自用或者是營業用。財政部今（23）日舉行開徵記者會，根據統計今年下期查定車輛數為26.2萬輛，稅額為11.4億元，年增率2.59%與1.46%。

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營業用車輛涵蓋四大類型，包括小客車有13.74萬輛、大客車1.39萬輛、貨車7.49萬輛與曳引車3.58萬輛，其中小客車整體牌照稅額達到4.24億元最高，其次汽缸c.c數較大的曳引車3.73億元，貨車居第三為2.61億元、大客車則是0.84億元。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，今年牌照稅件數與金額都有成長主要是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，營業用貨車逆向成長，像是一般常見的物流車輛，年增也有4500輛；另外曳引車也年增2300輛也是原因之一。

此外，陳柏誠強調，財政部提供稅務紓困包括延期、分期繳稅，約4,440台車輛受惠、延期與分期稅額達4,582萬元，加上交通部補貼營業用遊覽車、小客車租賃業50％牌照稅等，累計已補貼15萬台車輛、補貼金額達2.44億元，政府透過政策協助企業維穩經營、不致於倒閉，有效維持牌照稅基。