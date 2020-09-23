東洋重返流感疫苗市場！供貨公費55萬劑　專家籲：小心雙病毒感染

▲左起為李慶雲基金會董事長黃立民、藝人楊千霈、東洋董事長林全。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

秋冬流感旺季即將到來，今年四價流感疫苗從10月5日開打，東洋（4105）睽違兩年，再度得標公費流感疫苗，預計將供應55萬劑，董事長林全今（23）日表示，明年流感疫苗需求量將超過今年，並有專家呼籲，亞洲已出現新冠肺炎和流感的雙病毒案例，所以施打流感疫苗仍有必要。

新冠肺炎全球疫情持續嚴峻，然而台灣又將進入秋冬流感高峰季節，因此東洋攜手財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會成立「媽媽疫工隊」，邀請楊千霈擔任大使，呼籲全民總動員，由媽媽自身做起帶領一家大小施打流感疫苗。

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林全表示，東洋今年3月取得澳洲Seqirus的四價流感疫苗的經銷權，並睽違兩年再度得標公費流感疫苗，因此預計將供應全台55萬劑公費疫苗，另外再供應9.5萬劑自費流感疫苗，並強調受到新冠肺炎疫情的影響，今年全球疫苗廠供貨增加15%仍短缺，因此預期明年流感疫苗需求量將超過今年。

林全指出，東洋的流感疫苗是由細胞培養為主，並首次搶進自費流感疫苗市場，因此預計今年全台公費與自費流感疫苗預估約有700~800萬劑，但受到新冠肺炎疫情影響，預估疫苗仍然會呈現供不應求的狀況。

同時，財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民提醒民眾，亞洲已經出現同時感染新冠肺炎與流感的首例，尤其是根據國際單一醫學中心研究發現，307名新冠肺炎確診者當中，超過五成同時感染流感，因此特別呼籲民眾還是要記得施打流感疫苗。

根據巴西研究數據指出，10萬名新冠肺炎確診者，若有接種流感疫苗，重症住院需求降低8%、呼吸器維持需求降低18%，又以10~19歲最為明顯，死亡率降低17％，而加拿大研究論文也顯示，當社區流感疫苗接種普及率提高至90%時，確診案例累計數將減少23%，交叉感染病例則減少92.9%。