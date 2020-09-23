永豐金美國子行案今開庭　張晋源大讚黃國昌「依舊是戰神」

▲永豐銀前總經理張晉源（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

永豐金控告永豐銀前總經理張晋源賤賣美國遠東銀行（FENB），造成永豐金損失，台北地方法院今（23）日第三次開庭，張晋源晚間發臉書發表想法。

張晋源臉書中指出，律師黃國昌義務出庭辯護永豐對其的自訴報復，在金融業數十年，也合作過無數過律師，也沒有碰過翻閱英文併購財務資料比張晋源還快的律師，黃國昌英文資料就很快找到關鍵證據。

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張晋源說如果黃國昌當併購律師，許多大牌律師都不用混了，今天當庭打臉永豐金的「和解聲明」與之前的聲明嚴重矛盾，未來會申請一干人到庭具結作證。「走出國會，黃國昌依舊是戰神」事後張晋源也發表五點想法。

▲ 時代力量前立委、律師黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

一，感謝律師鄭深元，張晋源表示，鄭深元運籌帷幄，冷靜紮實，有其的保護，邪靈退去，陪張晋源在暴風雨中吟嘯徐行，是最大的穩定力量。

二，張晋源說，他揭發永豐金三寶跟鼎興這兩起涉及大股東何家的詐貸案，保護股東，讓無辜的同仁以後不需要被迫犯罪半夜流淚。

三，罪名是沒跟董事會特別強調資產負債表的資產是淨資產，永豐金雖然年年通過財報，但是這個真的都不懂。

四，永豐金聲稱害他們做出錯誤決策讓公司只賺20億。雖然這家公司（美國遠東銀行）一度頻臨倒閉，但是一定可以賣更高。

五，今天當庭吹哨，跟法官告狀永豐金，針對同一份英文報告提交給法院的中譯本跟提交金管會的中譯本竟然有截然不同的結論。張晋源說，本來以為一般人不敢騙法院的，別人的錢花不完，果然不是一般人。