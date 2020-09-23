國泰世華亞洲萬里通聯名卡升級　免出國就能累積哩程「最優2元累1哩」

▲國泰世華亞洲萬里通聯名卡權益再升級，消費門檻最低2元累積1里數。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年碰上疫情攪局，國人遲遲無法出國旅行，國泰世華銀行今（23）日宣布，國泰世華亞洲萬里通聯名卡權益再升級，主打「陸地集哩」，新卡友在指定期間最低消費2元就能累哩，期盼到明年底前，再增加10萬張發卡量。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，2015年與亞洲萬里通攜手發行國泰世華亞洲萬里通聯名卡，當時推出「哩程加速器」，這5年來深受旅遊、重視生活品味的客群喜愛，需求逐漸增加，即便在疫情影響下，也是有增無減，這次擴大累積哩程的加速器的範圍，包括每位卡友生活日的生活圈，包括餐飲、娛樂等都能累哩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞洲萬里通行政總裁施愷民表示，「我們一直致力於持續提升會員體驗，增強哩數運用彈性及多元化」。無論在生活或旅遊，都能透過哩程犒賞自己心之所至的生活，包含飯店在內的全球旅遊獎勵、以哩數加現金的方式讓會員兌換各式生活品味獎勵，甚至熱門演唱會門票，以及2020年起里數有效期更具彈性，都讓客戶在無法出國的後疫情時代，依然能享受到「哩享人生」。

▲國泰世華銀行總經理李偉正（左二）與亞洲萬里通台灣區總監陳怡伶（右二）、國泰世華銀行資深副總鄭有欽（左一）、及萬事達卡台灣區總經理陳懿文（右一）。

根據「亞洲萬里通」觀察發現，台灣會員過去用里數兌換台日兩地的飯店住宿達5成，今年疫情影響帶動國旅熱潮，高達8成的會員們，轉而兌換台灣本地的飯店住宿，而國泰世華亞洲萬里通聯名卡因獨有9折里數兌換權益，其卡友在今年1月至9月用里數兌換飯店住宿的比例，更占了台灣會員的6成。

為持續拓展國內的哩程使用環境，國泰世華亞洲萬里通聯名卡再升級「哩程加速器」，除了新增星巴克、屈臣氏、foodpanda等通路外，更從過去最優15元累1哩，到現在新卡最優是10元累1哩，生日當月再享消費2倍哩數累積，最優5元累1哩，另在特定通路刷卡，即可享最優2元累1哩。