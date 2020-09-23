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8月購屋貸款創今年新高！利率連3月維持1.359%

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▲▼ 房市,疫情,民調 。（圖／記者林裕豐攝）

▲六都8月移轉棟數年增25% 。（圖／記者林裕豐攝）

記者陳心怡／台北報導

央行今（23）日公布109年8月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款加權平均利率為1.272％，較7月的1.275％下降0.003個百分點，主要是因週轉金及資本支出貸款利率微降所致。其中，購屋貸款達 574.9 億元，月增 27.37 億元，創今年新高紀錄，另外房貸利率則連續 3 個月維持在 1.359% 。

若不含國庫借款，則109年8月五大銀行新承作放款加權平均利率為1.283％，較7月的1.288％下降0.005個百分點。

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8月新承做購屋貸款金額則較上月續增 27.37 億元，央行表示，8 月購屋貸款增加，主要是反應部分銀行整批分戶貸款增加，另外，各間銀行針對自住需求者推出優惠房貸專案，因此房貸利率近來均維持偏低水準。

另外，據統計，8月六都買賣移轉移轉棟數共 21686 棟，月減8.1%、年增 24.6%，其中，台北市月減14.3%、年增 16.9%，新北市月減 7.3%、年增 22.1%，桃園市月減9.5%、年增 28.5%，台中市月增 1.9%、年增 23.7%，台南市月減 11.8%、年增 23.2%，高雄市月減11.4%、年增 33.5%。

此外，央行統計，8 月青年安心成家購屋優惠貸款專案占比約 9.4%，金額 54.1 億元，低於七月的 61.2 億元、占比 11.2%。

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