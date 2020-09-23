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獎聲響起！亞泥勇奪SGS CSR菁英獎

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▲亞泥奪SGS CSR菁英獎，亞泥首席執行副總（左）張英豐出席領獎，左為SGS總裁邱志宏。（圖／亞泥提供）

▲亞泥奪SGS CSR菁英獎，亞泥首席執行副總（左）張英豐出席領獎，左為SGS總裁邱志宏。（圖／亞泥提供）

記者陳心怡／台北報導

亞洲水泥近來獲獎連連，不但奪下AREA亞洲企業社會責任獎「循環經濟領導獎」，近日也榮獲「SGS 2020 CSR Awards企業社會責任獎」的「菁英獎」，對於一再獲得國內外企業社會責任大獎肯定，亞泥表示，不會因為得獎而自滿，而是轉換成鼓勵所有亞泥人，持續為社會創造更好價值的能量，亞泥會秉持著取之於社會、用之於社會的經營理念，推動「綠色永續循環」和「永續治理循環」的無限雙環，落實整合環境面、社會面、公司治理面等永續議題，展現亞泥回饋社會決心，擴大正面影響力。

SGS 2020 CSR Awards企業社會責任獎頒獎典禮，於23日舉行，亞泥由首席執行副總經理張英豐出席受獎。SGS評審團認為，亞泥長期以來在營造綠色永續家園的努力，有目共睹，不論是礦山植生復育，還是推動綠色生產、力行循環經濟，相關技術都是水泥同業學習效法的對象，去年還受邀到上海，在「第三屆世界水泥大會暨第二屆全球氣候變化論壇」中，分享礦場復育經驗，這樣的優秀企業，絕對是台灣的驕傲。

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SGS評審團發現，亞泥的自我要求高，不但針對永續礦山設定12項關鍵績效指標，而且每年進行評估，2019年目標達成率100%。包括以先進方式採礦、自動監測礦區爆破震動、邊坡穩定度、還有噪音、水質以及空氣品質；亞泥與社會的溝通從未停過，除了舉辦原住民社區的礦場安全說明會，也開放礦區參訪，光去年一年參觀民眾就將近一千人次；亞泥也持續在礦區恢復原始森林比例，種植當地優勢樹種，並保持多樣性；同時實踐提供就業承諾，廠礦作業人員，在地原住民的僱用比例將近四成五。

亞泥強調，水泥產業是國家基礎工業之一，更是民生與國防工業，不可取代的材料，因此，在經濟發展和環境復育之間，亞泥多年來努力尋求平衡點，讓產業和環境能夠和諧共生，讓國人看見經濟與環保，並行不悖。

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