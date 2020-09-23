水泥業第一！亞洲企業社會責任獎　亞泥三連霸

▲亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢（右二）。（圖／亞泥提供）

記者陳心怡／台北報導

堪稱亞洲評價最高的CSR大獎，AREA亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards），今（23）日頒獎，亞洲水泥公司以「勵行循環經濟，降低資源耗用及溫室氣體排放，創造水泥產業新價值」，榮獲「循環經濟領導獎」，這已經是亞泥自2018到2020年連續三年獲得AREA獎項肯定，更是台灣今年唯一獲獎的水泥公司。



今年受到疫情影響，採線上頒獎方式，代表出席的亞泥總廠長張志鵬表示，「營造綠色家園」是亞泥不變的使命，讓產業和環境能平衡共存、和諧共生，更是亞泥永續的目標，張志鵬強調，今年五月，亞泥花蓮廠才獲得國際肯定，取得ISO 14067產品碳足跡標準、ISO 14046產品水足跡標準，以及BS 8001循環經濟商業模式成熟度取得最佳化 (Optimizing)等級，成為全球水泥業第一家，同時取得循環經濟標準以及水泥產品碳足跡、水足跡認證的水泥公司，如今再度獲得評審青睞，拿到亞洲企業社會責任獎，成為水泥業界環保領頭羊，不但對全體同仁是莫大鼓勵，更是支持大家努力不懈，精益求精的最大動力。



主辦的亞洲企業商會（Enterprise Asia）認為，傳統的經濟模式，就是開採資源、製造商品，但這過程都會產生廢棄物，最終成為垃圾，造成資源枯竭及環境破壞，而亞泥的循環經濟模式，則是非常完整成熟的體系，讓地球的有限資源可以循環再生，減少環境和社會衝擊，達到永續發展，亞泥創新求變的精神與實際行動，堪為亞洲水泥業界典範。



亞泥花蓮廠近年來，從在地企業角度出發，優先考量花蓮縣境廢棄物處理需求，再利用包括石材業石粉、焚化爐再生粒料、自來水廠淨水污泥、紙漿廠漿紙污泥等廢棄物，同時協助其他縣市業者，將廢棄物及副產品資源化，例如在國內首創將煉鋼廠的轉爐石細料，作為石灰石和鐵砂的替代原料。亞泥承諾，未來仍會持續精進，深化水泥工業4.0，成為循環經濟典範工廠，並遵循聯合國永續發展目標SDGs，配合國家政策，以先進技術與愛地球的心，做好友善環境、善盡企業社會責任，朝向綠色產業前進，使經濟發展與環境保護能夠並行不悖。