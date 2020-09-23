傳寶佳攜手公股接手彰銀股權？　台新金提4說明：外界勿過度臆測

▲外傳寶佳與公股接手彰銀股權，台新金對此提出4點回應，盼外界不要過度臆測。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

媒體報導，台新金董事長吳東亮為趕在年底前完成收購保德信人壽，決定處分彰銀持股，且在財政部協調下尋找新接手對象；台新金控今（23）日對此提出4點回應，目前財政部尚未來談解決方案，希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。

根據鏡週刊報導，糾纏15年的彰銀案邁向最終章，台新金鬆口處分彰銀持股，財政部積極協助退場，擬由寶佳與公股機構接手約13%，後續台新金將處分不到一成彰銀持股，全面退出彰銀。

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台新金控對此提出4點回應，首先針對彰銀案的解決，行政院院長已於8月27日對外表示不會讓台新吃虧，公司甚感欣慰，但財政部迄今仍未與台新洽談彰銀解決方案，因此鏡周刊報導財政部尋找的接手對象或價格為何，台新也全無所悉，但公司一本初衷，很願意與政府共商解決此案。

第二，有關報導中引述台新投資彰銀還賺125億元一事與事實不符，因為台新當時是以溢價42%丶365億元標得彰銀股權，投資15年來，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，不但沒有獲利，反而還有相當的虧損，所以周刊報導中的市場人士説法，顯有故意忽略資金成本以誤導讀者之虞。

第三，台新金表示，2005年彰銀股份標售案，當時是經行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權的招標案，而台新與財政部間就彰銀經營權，也經過3個審級法院丶4次審理確定具有契約關係存在，因此台新金持有的彰銀股權，其價值應包含經營權，台新出售彰銀持股價格的考量因素應具有合理性。

最後，台新金也說，希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。