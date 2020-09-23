元富證券積極推廣金融教育風險管理 　獲亞洲企業社會責任獎

▲元富證券董事長陳俊宏(中)、總經理李明輝(右三)。（圖／元富證券提供）

記者陳心怡／台北報導

元富證券深入關注金融教育議題，首度參加「2020亞洲企業社會責任獎」即以「青年培力 投資賦能」系列活動獲得社會公益發展獎殊榮，表彰對元富證券落實普惠金融的肯定。頒獎典禮原定於柬埔寨舉辦，因受疫情影響改於9月23日結合國際企業社會責任峰會以線上形式盛大舉行。



元富證券董事長陳俊宏表示，元富身為專業之券商，應發揮本業所長，肩負起推廣金融教育的責任，落實企業社會責任。有鑑於許多年輕人因面臨青貧窘境，希望藉由投資增加收入，但因現今交易簡單化，造成許多年輕人沒有審慎研究標的、評估風險承受度，亦有年輕人因缺乏金融知識而對投資有心卻無從下手。因此元富期盼透過「青年培力 投資賦能」系列活動協助年輕人學會投資，並建立其正確的投資觀念、注重風險管理的重要性，進而在股市找到翻轉人生的機會。



元富證券自2018年起至今，每月固定舉辦兩場免費「翻轉學堂投資講座」，邀請網紅講師針對台股開講，吸引年輕投資新手加入了解，累積已舉辦50場、參與人數超過1萬人，且年初受疫情影響，將講座以線上直播方式進行，半年累積近4,000人的非重複觀看次數。此外，延續去年好評，舉辦第二屆「元富盃尋找潛力股競賽」，邀請國內外大專院校學生，按照專業研究報告架構了解個股分析方式，並透過撰寫報告的過程，強化審慎研究的觀念，報名繳件日起即日起至10月23日止，歡迎報名參賽角逐首獎10萬元獎金，更有機會得到元富證券及新光關係企業的優先就業機會，報名即享元富證券一年手續費優惠。

另外，為鼓勵大專院校學生培養金融知識，並建立正確理財投資觀念，舉辦「元富FinTeach」金融教育活動贊助，截至目前為止已贊助十餘所學校，除給予資金協助，元富亦親自前往所贊助的學校，提點學子學習投資及風險管理的重要性，只要是大專院校學生、教職員，於11月30日前提出金融教育相關活動企劃，經審核通過即可獲得五千至三萬元之贊助金。



未來，元富證券將持續深耕金融教育領域，響應聯合國永續發展目標，期盼透過活動培養青年投資實力與正確觀念，交給年輕人翻轉人生的敲門磚，實現「消除貧窮」和「教育品質」指標。