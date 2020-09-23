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影／all in權證破產！他靠打工存3萬「半年拚回100萬」　超狂投資法曝光

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記者林妤柔／綜合報導

現在年輕人低薪，為了多賺點生活費，就會玩起槓桿大的操作。八年級投資達人鄭詩翰在節目《雲端最有錢》分享，自己從小就對股票有興趣，高中把10萬元零用錢玩到30萬，卻因為買錯權證，導致破產，30萬在一個月內消失。

鄭詩翰指出，高二時家人看股市電視台，發現自己對股票很有興趣，又剛好念商科，可以將學校財務報表的技巧放到股市，在金融海嘯過後狂賺錢，在沒用融資的情況下，將手中現金從10萬變到30萬。

由於歐債危機可能爆發，所以鄭詩翰改買權證，但因為不了解權證特性，所以買了認售權證，成為破產的開端。原本一張大概新台幣250元，他買了2000多張，想不到最後手上只剩0.01元，總價值不到1萬元，短短不到一個月，30萬就消失了。

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▲▼。（圖／翻攝自雲端最有錢）

▲鄭詩翰高二買股票，將手中10萬塊變到30萬。（圖／翻攝自雲端最有錢）

經歷破產後，鄭詩翰會到全聯買五折即期吐司、撿別人不要的教科書賣、吃燕麥當正餐，打工多拿幾個便當吃，一個多月努力存下三萬塊。之後，他重新了解權證的商品特性，適合極短線操作，並努力研究法說會、除權息行情跟隔日沖。

之後，鄭詩翰會在當天早上找相對強勢標的，在隔日的9:10以前趕快賣掉，用這樣的方式加上除權息行情，在大二就靠3萬賺到100萬，再從100萬賺到500萬，而他也坦承，到現在都沒有上班，當個全職的投資人。

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