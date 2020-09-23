「星展digibank」主打5大亮點　一鍵轉帳、單一登入超便利

▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川（左）、星展銀行（台灣）消費金融處長孫可基（右）。（圖／星展銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

搶先集團其他市場，星展銀行（台灣）今（23）日宣布，推出全新數位平台「星展digibank」，從高度客製化、簡單直覺化、資安更強化共3大面向，打造符合財富管理客戶需求的數位體驗。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團多年前就開始進行數位轉型，並提供客戶多元完整的數位銀行服務，考量目前有超過7成的星展銀行（台灣）客戶，是透過手機操作網路銀行與行動銀行，這次特別組成來自台灣、新加坡與印度總共超過300人的跨國團隊，從行動優先（Mobile First）及客戶旅程（Customer Journey）的角度出發，打造新一代行動銀行「星展digibank」。

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隨著疫情加速數位金融服務的普及，讓數位已不再只是年輕族群的專利。星展銀行（台灣）消費金融處長孫可基指出，從銀行統計發現，網銀／行動銀行客戶中，61至70歲族群使用數位服務比例（11%），與21至30歲族群比例（8%）幾乎相同；另在銀行服務中，有高達69%的轉帳及60%的換匯交易，是透過行動銀行承作。

星展銀行（台灣）特別針對400位台灣財富管理客戶進行問卷調查。調查顯示，消費者最在意數位銀行「是否能提供客製化服務」、「能簡易快速的處理銀行業務」、及「帳戶是否安全可靠」。

為滿足客戶需求，「星展digibank」新增逾30種功能，提供3大主軸、5大亮點，一為「高度客製化」，為財富管理客戶量身打造，提供全球10大市場研究分析報告，同時也客製化資產總覽介面，輕鬆掌握未來開支。

舉例來說，客戶可依據使用習慣變更瀏覽順序，無需切換畫面即可瀏覽包含存款、信用卡、外匯、投資、貸款等各項金融服務項目，還能提醒近1個月已設定的交易、繳費、貸款通知，預先掌握開支狀況。

第二為「簡單直覺化」，星展首創一鍵轉帳並以收款人整合交易紀錄，直覺式操作介面，主要考量轉帳時，客戶經常需要花時間查找、鍵入帳戶資訊，未來只需鍵入一次資訊，即會聰明記憶常用轉帳對象帳號資訊，同時打破傳統以時間軸查詢交易記錄的方式，改以收款人整合轉帳紀錄，讓收付更方便省時。

除了一鍵轉帳外，星展也首創單一登入（Single Sign On），2步驟找到所有產品與功能，也就是只需登入一次，即可自由切換「星展digibank」和「星展Card+」，減少重複輸入密碼認證的時間。

最後是「資安更強化」，即時客製化提醒資訊不漏接，守護客戶帳戶安全，除了建置與全球頂尖科技公司同等級的高規格安全防護措施，更提供多達10大類交易及帳務相關推播提醒，為讓客戶即時掌控帳戶資訊，提高帳戶安全性。