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川普女婿向兆豐銀秘借14億元　兆豐：借貸對象為不動產開發商

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▲▼兆豐金,兆豐銀,兆豐銀行。（圖／兆豐金提供）

▲兆豐銀。（圖／兆豐金提供）

記者吳靜君／台北報導

美國《富比士》（Forbes）雜誌報導，美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）有向台灣的兆豐銀行借貸5000萬美元（換算約新台幣14.7億元）。兆豐銀今（23）日，借貸對象是不動產開發商，是否庫納許參與其中等細節不能夠透露。

富比士所提的新書是富比士的資深編輯在新書《白宮集團》（White House, Inc.，暫譯）中披露，庫許納（Jared Kushner）在2015年和合夥人斥資2億7500萬美元（約台幣80億元）買下紐約布魯克林區的一間舊倉庫，並將其改建成豪宅。

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庫許納也和合夥人共同承擔了1億7500萬美元（約台幣51億元）的貸款。

兆豐銀回應有關於兆豐銀貸款給川普的女婿一事並非事實；而兆豐銀是2015年7月參貸Wells Fargo所主辦的1.75億美元聯貸案，兆豐銀的參貸金額是5000萬美元，但是貸款對象是埠動產開發商，期間借款人也已經陸續還款，且已經在2018年12月全數償清。

有關該案的借款人及保證人，兆豐銀行均依規定辦理KYC（認識客戶）作業；對於外界所提的庫納許是否共同承擔的借款人等兆豐都無法回應。

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