台積電購買20年綠電　謝金河：離岸風電未來至少奔馳30年

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河今（23）日在臉書以「在台中港區看見離岸風力發電傳奇」為題發文，闡述自己帶團親自前往台中港考察離岸風電產業的心得成果，提到不管你看懂或看不懂離岸風力發電這個產業，當台積電宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，這個產業未來至少可能奔馳卅年。

謝金河表示，一連兩天，走訪南投南崗工業區的上緯，再到台中港工業區看華城，然後是中興電工、世紀鋼鐵，再到永冠，就是要用自己的雙眼，雙腳來實地看看台灣的離岸風力發電產業的真真假假。

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謝金河指出，有一段時間，自己看了陳立誠的「離岸風電：世紀大騙局」，深深覺得這可能是肉包子打狗的產業，按照陳立誠的說法，這個錢逾2兆元，真是天文數字，後來也請教很多專家，問十個，大概有九個看壞，很多人說，台灣多颱風，一旦強颱侵襲，海上風機全吹光，雖然自己不是專家，但這些看法愈聽愈害怕。

謝金河分享，但所謂百聞不如一見，這回自己決定帶團直接來考察，看完華城，聽完總經理許逸德簡報，他說對政府力推離岸風力發電的態度，決定今天產業發展的力度，態度正面的已嚐到商機，懷疑的，仍在旁邊觀望，顯然產業對政府力推的政策，懷疑和猶豫的不少。

謝金河提到，看完華城，距離晚餐還有一點時間，自己要遊覽車慢慢開始，繞台中港區一圈，赫然發現，這個由水泥、大宗物資及倉儲物流業者盤踞的工業區，已逐漸由離岸風力發電取代，這個港區已完成5個離岸風力發電的專業碼頭。

謝金河談到，西門子歌美颯的風機已進駐，三菱重工維特斯的風機聳立在港邊，遠遠看去，非常壯觀，而今年樺晟世紀、台欣世紀、永冠、天力，再加上西門子歌美颯相繼來設廠，自己從港區繞一圈，可以感受到整個產業要崛起的態勢。

謝金河說明，其實不管你看懂或看不懂離岸風力發電這個產業，當台積電宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，總共920百萬瓦，這個產業已拉出亮點，再加上台積電宣布到2050年全部使用綠電，稍有想像力的人一定會感受到新能源可能是台灣除了半導體外，未來至少可能奔馳卅年的新興產業。

謝金河強調，過去人們常聽說，政府的話若可聽，大便也能吃，但這次離岸風力發電的萌芽，可能帶動國產風電相關上、中、下游很大的商機，所以不管你相不相信，未來綠電會成為台灣新產業。