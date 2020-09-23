台灣前進歐盟！王美花：聚焦ICT、自駕車、生技

▲首屆「投資歐盟論壇」登場。（圖／經濟部）



記者陳心怡／台北報導

越來越多國家看好台灣， 歐洲經貿辦事處日前首度集結15個會員國，在台灣舉辦「#投資歐盟論壇」，經濟部長王美花表示，台灣和歐盟企業有很高的互補性，尤其在ICT、機械、半導體等領域，都有不少合作可能性。歐盟是台灣最大的外資來源，未來也將建構更強勁的經貿關係。

經濟部長王美花提到，臺歐盟過去在貿易往來密切，然在投資方面臺灣企業赴歐投資比重仍有上升空間；其次，臺歐盟企業有很高的互補性，尤其在ICT、機械、半導體等領域皆有不少合作可能性，因此在當前經濟變局下，尋找及建立信任夥伴關係已成為各國全球戰略性思考的關鍵，臺灣與歐盟正可成為彼此的好夥伴，經濟部非常樂意推動加深臺歐雙邊投資經貿合作關係。由於到不同國家投資都有資訊不足及需要克服的障礙等問題，因此論壇將是讓臺灣企業可更深入瞭解歐洲投資環境的平台。

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經濟部指出，此次論壇是歐盟首度聯合15個會員國在臺舉辦的年度最大盛事，除專題演講外，並聚焦「ICT資通訊」、「自駕車」、「生技健康」三大主題，邀請歐盟與臺灣的企業、官方等代表，分享歐盟及個別會員國的投資環境、法規政策、優惠獎勵措施、產業現況和市場潛力等資訊，與會者並能透過視訊與身在歐盟的各領域專家直接交流，觸動臺歐雙邊創新合作機會。現場另亦同步舉行投資博覽會，由15個歐盟會員國在臺代表機構以及我外貿協會、投資臺灣事務所設攤展示當地投資亮點與商機，吸引有興趣的投資人當面洽談，為建構臺歐盟投資交流平台邁出嶄新的一步。資亮點與商機，吸引有興趣的投資人當面洽談，為建構臺歐盟投資交流平台邁出嶄新的一步。