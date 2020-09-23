超市買了404元！他掏500+5元「店員停格20秒」　當機3次神展開

▲原PO買了404元的東西，拿505元請店員找零。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

找個錢讓店員當機啦！一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，他到超市買東西，零零總總花了404元，就想說拿500元紙鈔跟一枚5元硬幣，這樣就可以少拿很多零錢。沒想到店員看到5元硬幣卻愣住「完全停格約20秒」。店員「重新開機」之後，原PO本來鬆了一口氣，以為對方想通了，結果讓他超傻眼，其他人也笑翻。

這位男網友在文中表示，他到超市買鮮奶，花了404元，結帳時遞給收銀員一張500元紙鈔和一枚5元。通常會這樣給的人，就是不想拿那麼多零錢，因為給500元是找96元零錢，但給505元的話可以拿回一張百鈔，零錢也只有一枚1元。

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接下來的發展卻讓原PO傻眼，「原本一切都很正常，直到我遞給他一枚5元他愣住了，完全停格約20秒……完全停格約20秒……完全停格約20秒……」男網友就這樣看著對方定格，20秒之後店員開始動作，他本來還鬆了一口氣，想說對方應該算出來要給101元了，但發展沒有想像中順利。

▲不想要太多零錢，結果卻讓店員當機3次。（示意圖／記者陳俊宏攝）

「結果他居然拿起了銅板96塊，和一枚5塊。此時又停格了……此時又停格了……此時又停格了」，這時店員看著手上的錢，換了一張百鈔跟一枚1元，讓原PO超感動「我看到這樣的努力真的打從心裡露出了微笑、也伸出手等他將找零放到我手上。」

沒想到店員要把錢放到原PO手上時，卻又卡住、卡住再卡住，「聽到他嘴裡發出了500-404=96+5*～#¥^_^！%」，最後對方終於確定了、也把錢放到原PO手上，結束這場找零驚魂記。

貼文一出，就有網友留言分享各種突然當機的客人和老闆，「我賣水果的，遇過一個客人，指著我家一粒30的蘋果說：『人家那邊才賣3粒100元，妳賣得比別人家貴！』」、「昨天跟媽媽去市場，也是買了一碗35的豆花3碗，結果媽媽拿110，老闆娘找了我媽45」、「上次去買飲料……總共70，我拿1000給他找……店員先給我70塊，又拿900的鈔票給我。」