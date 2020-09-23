小鬼黃鴻升猝逝4千萬豪宅成父母稅務負擔　「以時間換空間」省稅300萬

▲小鬼黃鴻升。（圖／翻攝自黃鴻升臉書）

記者吳靜君／台北報導

藝人小鬼黃鴻升在16日家中猝逝，享年36歲，而小鬼去年購入該總價4280萬元的房屋，仍有2000萬元的貸款，每個月還要攤還房貸約10萬元、若把房屋賣掉則面臨房地合一稅的問題；會計師指引解決之道，小鬼的繼承事實已經發生，建議父母可以以時間換取節稅；以長時間持有的方式降低房地合一稅。

會計師先假設，如果小鬼無其他資產，而只有北投的不動產來說的話，該房子市價大約是4000多萬元，房屋評定現值與土地公告現值估計大約2000萬元，所以如果是小鬼的父母繼承，是以土地公告現值和房屋評定現值計算，扣掉小鬼的房貸和遺產稅的免稅額1200萬元以及喪葬和父母的扣除額等，小鬼的父母幾乎不用繳交遺產稅。

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但是接下來就是房地合一稅的問題，因為小鬼的房屋是有貸款，每個月要背負10萬元的房屋貸款，會計師表示，因為小鬼的房子是繼承的事實，所以想要省稅就還是要長期持有。

會計師建議，小鬼的父母要先去申請戶籍自住，才有機會降低持有的稅；另外因為小鬼的房子是去年才購入，以小鬼的房屋目前市價大約4000多萬、成本為2000萬，所以獲利大約是2000萬左右；如果小鬼的父母今年賣掉的話，是在持有兩年之內，房地合一稅率是35%，要繳的稅是700萬元；但是如果明年再賣的話，持有時間就是超過兩年，稅率大約是20%，房地合一稅就是400萬元，可以省稅大約是300萬元以上。

如果父母在兩年內想要買房子，還可以享受重購退稅，有機會將之前已經繳的房地合一稅部分領回。