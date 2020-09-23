醉男醒來驚見「手機變石頭」！店家曝掉包真相...網笑翻：iStone

實習記者周依儒／綜合報導

喝醉酒有可能斷片外，還會鬧出不少笑話！日本一名男子日前在東京一間酒吧喝酒，一不小心喝多了有點斷片，沒想到隔天一早醒來卻發現包包內的物品不是自己的手機，竟然是一顆黑色長方形石頭！讓他趕緊打電話詢問酒吧是否有看到遺失手機，而這家酒吧也馬上分享了這名酒醉客人的「手機變石頭」的過程，貼文一出後笑翻許多網友。

▲日本醉男還拍了石頭的照片給店家。（圖／翻攝自twitter／@BKitakami）



東京酒吧「バーキタカミ」在本月20日PO文指出，有一名男客人一早就來電表示，自己昨晚喝醉了，早上醒來後發現包包裡面的手機變石頭，因此想問店家是否有看到，如果有看到的話再麻煩通知；且這名客人還拍下了這顆長方形黑色石頭的照片，乍看之下真的和手機超像。

▲日本醉男拿錯的石頭和手機超像。（圖／翻攝自twitter／@BKitakami）

貼文PO出後，許多網友紛紛猜測男子是在什麼樣的情況下拿錯手機，店家也馬上跳出來解答，原來是這名男子在店內看到了這顆石頭的形狀非常特別，因此想合照一張，沒想到合照完後卻把石頭當成手機直接放進包包裡，而手機則放回原本石頭所在的位置，不過這名男子已到派出所領回自己的手機了！

網友看了事情始末後，紛紛留言表示，「真的超像的耶」、「在有點茫的情況下真的有可能拿錯」、「iStone」、「i15就長這樣」、「早上起來看到石頭會有多震驚」、「領手機的時候應該超級尷尬」、「酒吧暗暗的真的有可能拿錯」等等。