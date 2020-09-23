▲日盛證券轉型有成，首次參賽獲頒「2020金漾獎」。（圖／日盛證券提供）

財經中心／綜合報導

由經濟部工業局指導，中華資訊軟體協會主辦素有軟體業奧斯卡美名的「金漾獎」9月初於台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，今年新增智慧健康及金融科技類別。日盛證券首次參賽，即獲得金融科技類佳作，顯示出日盛證券的軟實力獲得肯定。

數位浪潮加上科技業紛紛搶食金融產業，日盛證券認為，「這將是企業生存戰」，於是在數位轉型前，先找到日盛證券的核心價值與市場定位，再透過團隊無數場的會議討論以及前線人員與客戶溝通，產生出策略方案，而今年大學生及年輕族群開戶意願大增，Y世代及Z世代從小就生長在各式數位產品環境中，年輕世代在數位工具上運用流暢。

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日盛證券總經理黃進明表示，幾年前為因應這個趨勢，因此開始從內部進行調整，並投年輕人的所好，年初迄今透過數位管道吸引30歲以下年輕人至日盛證券開戶已占將近50%，若加計39歲以下含金量高的青壯族則高達8成以上，同時也發現，年輕世代與父母世代投資習性與偏好大相徑庭，危機更敢於入市，存股則投資偏好ETF及金融股，但由於口袋深度有限，更喜歡股價親民的個股，股價百元以上則以零股方式投資。

日盛證券指出，公司不打價格戰，品牌定位朝精緻化發展，希望在投資人心中是「專業的、有溫度的」，傾聽市場投資人需要及客戶回饋，堅持將每一個互動的細節做到位，強化各個電子平台的深度，只要有機會接觸到日盛證券，定能感受到日盛證券團隊的與其他券商的差異。