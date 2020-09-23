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民進黨：馬英九再與中共沆瀣一氣　發言恫嚇台灣人民

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▲▼國民黨台北市議員羅智強「伊羅預言」新書發表會，前總統馬英九前台北市長郝龍斌都出席為羅智強站台。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九22日再次語出「台海若發生戰事，美國援助台灣機會不大」等言論，民進黨發言人周江杰23日表示，他再度與中共沆瀣一氣，說出恫嚇台灣人民的發言，跟世界民主浪潮逆勢而行。

對於馬英九的言論，周江杰表示，難怪2012年《經濟學人》和2015年《時代雜誌》等國際期刊會給他負面的「國際認證」。

周江杰指出，這段時日以來，中共不斷利用大規模軍演，頻繁以軍機穿越「海峽中線」，進行擾台的挑釁行為，這不但是嚴重的破壞台海現狀，更造成區域安全穩定的危害。

他說，台灣作為民主國家，台海領空與領海絕對是不容妥協的主權範圍，捍衛國家與人民安全，始終秉持「不求戰，不畏戰」的立場，但千萬不要低估台灣人民捍衛國家的決心。

周江杰表示，對於馬英九不斷釋出貶低國軍戰力和挑撥台美關係的訊息，不只是民進黨不會認同，更不會被台灣人民所接受，「我們也要反問國民黨，馬英九的說法難道就是國民黨當前的立場嗎？」

周江杰說，也要請馬英九不要忘記你曾經是台灣人民選出的總統，卸任總統的退休禮遇，也是台灣人民尊重你曾經為國家奉獻的禮遇，「若一再做出傷害台灣人民情感、背棄台灣民意的言行，只會讓人反感而且也愧對台灣人民曾經交付與你的責任」。

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