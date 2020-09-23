視察必叫陪酒小姐！日大臣上任僅7天被爆有私生女

▲坂本哲志被爆私底下好女色，甚至有一名非婚生子女。（圖／坂本哲志臉書）



記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉16日才帶著新內閣成員上任，而首度入閣、擔任一億總活躍大臣的坂本哲志卻被週刊踢爆，多年前曾外遇與小三生下私生女。出身熊本的坂本哲志1991年正式進入政壇，據地方相關人士透露，他好女色早已不是秘密，甚至每次外出視察，都主動要求招待方要請陪酒小姐助興，十分誇張。

被任命為一億總活躍大臣的坂本哲志出身熊本，原本是熊本日日新聞的記者，1991年靠著當選熊本縣議員正式進入政壇，2003年以無黨派之姿進入眾議院，雖然在2005年的選舉中滑鐵盧，但2007年馬上就在補選中東山再起，隨後正式加入自民黨。

根據《日刊新潮》報導，熊本政界的相關人員爆料，坂本哲志早在縣議員時期就十分好女色，甚至每次只要議會視察在旅館住宿時，都會主動要求主辦單位一定要叫陪酒小姐助興。不僅如此，坂本哲志更被爆在多年前與外遇對象生下一名私生女。

據消息人士透露，15年前一名年約30歲的單身女性曾經和已婚的坂本哲志有不正當關係，不久後甚至懷了坂本的孩子。該名女子的友人透露，「當年她打給我說她懷了坂本的孩子，正在住院。於是我就去熊本縣廳附近的婦產科探望她。但是不久後就接到坂本哲志的電話，他在電話裡指責我，說因為我去看望她，朋友的心情才變差，要我以後不要再去了。」隨後，該名女性就誕下一名女嬰，孩子的名字正是坂本哲志取的。

據悉，此後坂本哲志一直在負擔私生女的生活費，先前因為匿名信爆料事件，他的女兒便銷聲匿跡，連朋友都聯繫不上她。消息人士更說，坂本哲志的私生女長得跟爸爸簡直就是同個模子刻出來的。當坂本被任命為大臣，首度入閣後，她則拒絕回答有關父親的所有事情。

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