鴻海科技日10/16登場　邀請函文案「3+3=∞」具巧思

▲鴻海科技日邀請函主打「3+3=∞」。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（23）日正式發出「鴻海科技日」的邀請函，今年10月16日將在三創科技園區盛大登場，這是鴻海邁入成立46年之際，首度對外舉行科技日，預計將展示鴻海轉型3+3產業與技術的成果，而邀請函文案就以「3+3=∞」的算式設計來展現轉型決心。

鴻海董事長劉揚偉日前就正式對外宣布，今年將首度舉辦「鴻海科技日」，對外展示鴻海近年來在電動車、數位醫療、機器人、5G、AI、半導體的布局成果，並特別選在創辦人郭台銘10月18日生日之前舉辦，作為郭台銘70歲大壽的生日禮物。

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「鴻海科技日」受到劉揚偉的高度重視，就連這次發出的邀請函都具有特別的設計巧思，以「3+3=∞」的算式設計，透過數字融合的創意表現重新定義，展現鴻海將從過去勞力密集的代工之王，逐漸轉型為擅長運用腦力的科技巨擘。

「鴻海科技日」（HHTD 2020）將是鴻海科技力的初試啼聲，而算式設計中的「3+3」源於鴻海3大新興產業，包括電動車、機器人、數位健康，結合3大新興技術，包括人工智慧、半導體、新世代通訊，所得出「∞」的結果，也可理解為鴻海展現轉型決心後，對未來所創造的無限可能。