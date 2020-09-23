免上架費！漁業署助養殖青年設「鱻魚購」平台　盼月營業額破千萬

▲漁業署宣布「鱻魚購」網站上架。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

為協助養殖青年（養青）發展電商通路，漁業署今（23日）宣布「鱻魚購」網站上架，該網站有「免上架費」、「食安驗證」和「50大品牌」三大特色，目前有50家業者加入，200多種產品，營業額目標每月要達1千萬元以上。

漁業署說明，這次是產業首度跨領域與檢測公司及冷鏈物流業結合，營造台灣養殖業者及消費者更優質的水產品交易平台，希望養青因應疫情時期消費新型態變化，搶攻電商版。漁業署署長張致盛表示，現代購物習慣變成網購、電商，考量很多生產者量不多，上架費卻是一大負擔，規劃「鱻魚購」，整個網站不用上架費，完全省起來，漁業署則跟相關檢驗公司合作，幫忙在前端做品質控管。

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▲▼「鱻魚購」已有50家業者加入，約有200多種產品。（圖／記者許展溢攝）



至於成本？張致盛說，網站由漁業署監製，沒有什麼成本，也不是以營利為目的，評估維運成本很低，頂多就是上架管理和後續客訴追蹤。以養殖業者通常在其他平台上架費來看，可省15%～40%都有，且有些業者養殖規模不大，過去只能用展售或宅配方式都不方便，因此建立此平台。

張致盛指出，所有產品都是安全經過檢驗，目前50家業者，200多種產品，希望每個月能達1千萬元營業額以上，以後業者加入愈多，營業額就可提升。產品類別包括新鮮的不同魚種，和加工品如魚片、魚肚等都有，價格會比其他平台來得便宜，同時該網頁還結合有趣的食魚教育等寓教於樂遊戲。漁業署表示，自9月1日試營運至今，搭配中秋禮盒熱賣與企業認購方案已破百萬，為慶祝鱻魚購開站，購物成功前100名，就可獲得保水袋、保冷碗。

▲張致盛說，該網站還結合有趣的食魚教育等寓教於樂遊戲。（圖／記者許展溢攝）