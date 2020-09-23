汎德股票競拍結果出爐！均價285.9元　比申購價高出10萬5千元

▲汎德永業代理BMW、MINI以及Porsche。（圖／翻攝自BMW）

記者陳心怡／台北報導

汎德永業 (2247) 上周開放競拍，證交所今 (23) 日公布得標結果，平均價格為 285.9 元，最低得標價格為270.99元，最高得標價格為381元。

接下來汎德永業將於9月25日至9月29日開放公開申購，10月5日公開抽籤，本次公開申購承銷價格為180元，公開申購張數1914張，若以今（23）日興櫃收盤價332元計算，幸運抽中的股民可以現賺15.2萬元，預料將再掀起一波申購抽籤熱潮。

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證交所表示，汎德永業初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，其中 6457 張採競價拍賣，公開申購則為 1914 張，本次吸引參與投標筆數達 17172 筆，合格標單共 15740 筆，且以美國標方式決定競價拍賣得標價格。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。

另外，依據財報，汎德永業2020年上半年合併營收183億元，稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，EPS較去年同期成長48.77％。