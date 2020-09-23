南韓公務員「潛逃」北韓！疑搭漁業船開溜　軍方全力追捕

▲南韓一名公務員搭乘漁業指導船，卻在北方交界線上離奇失蹤。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方先前曾表示，一名脫北者曾於17日試圖從位處兩韓邊界的江原道鐵原郡軍事基地借道、重返北韓（朝鮮），遭到逮捕；不料位處黃海交界最北端、緊鄰北方界線（NLL）的小延坪島南端約2公里處海面，一名搭乘漁業指導船的公務員卻傳出於21日離奇失蹤，且隔日被捕捉到出現在北韓所屬海域，目前南韓軍方正全力搜索中。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部於23日表示，海洋警察署於21日中午12時51分，接獲到隸屬於海洋水產部漁業指導船（無窮花10號，499噸）的1名船員，在小延坪島南端1.2英里（2公里）處、距北方界線南端10公里處失蹤。

該名國防部人員補充，「根據我軍方得到的線報，該名失蹤者22日下午被發現出沒在北韓海域，目前正進行精密分析中。我軍方當局將逐一調查失蹤過程、途徑，必要時會向北側（北韓）確認相關細節。」

南韓軍方當局研判，該名失蹤的公務員目前仍存在生命跡象。

報導指出，失蹤者身分為隸屬於全羅南道木浦市西海漁業指導管理團、47歲的海洋水產書記官A某（8級公務員），失蹤當日正搭乘漁業指導船執行任務。船上的成員21日上午11時30分時便開始不見A某蹤跡，於是在船上與鄰近海域展開搜尋，卻只在船上發現A某留下的鞋子。

接獲報案後，軍方與警方陸續派出海洋警察、海軍艦艇、海洋水產部船隻、航空機等，以失蹤海域為中心進行搜索，卻仍無法發現失蹤者蹤跡。軍方研判，A某可能是因海洋潮汐而漂流至北韓海域，甚至有逃離至北韓的可能。

南韓軍方將預計透過板門店紅十字會溝通頻道、南北韓軍方通訊頻道、聯合國軍司令部等向北韓確認相關細節；然而北韓勞動黨第一副部長金與正曾於6月炸毀開城韓聯辦、並封鎖兩韓間所有的溝通管道，因此欲透過北韓得知消息，恐怕相當困難。

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