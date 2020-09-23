《富比世》新書爆！川普女婿向「台灣官股」兆豐銀　秘密借貸14億

▲川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

川普的女婿、總統高級顧問庫許納遭《富比世》雜誌踢爆，與有台灣官方持股的兆豐銀行借貸5000萬美元（約台幣14.5億元），而這層借貸關係可能會違反美國「揭露訊息法」（disclosure laws）規定，同時對美中台關係造成影響。

《富比士》資深編輯亞歷山大（Dan Alexander）在新書《白宮集團》（White House, Inc.，暫譯）中披露，庫許納（Jared Kushner）在2015年和合夥人斥資2億7500萬美元（約台幣80億元）買下紐約布魯克林區的一間舊倉庫，並將其改建成豪宅；庫許納也和合夥人共同承擔了1億7500萬美元（約台幣51億元）的貸款。

Jared Kushner owed money to a bank with ties to Taiwan's government while working at the White House, according to a new book by Forbes' senior editor @DanAlexander21 https://t.co/evlbZJhGIA pic.twitter.com/pTzP8goOBO — Forbes (@Forbes) September 22, 2020

這筆貸款在2017年川普上任、庫許納成為白宮高級顧問後被拆分，其中台灣兆豐銀行成為其中5000萬美元的貸款銀行。亞歷山大在書中指出，兆豐國際商業銀行（Mega International Commercial Bank）的母公司（Mega Financial Holding Company）有26％的股份是由台灣政府持有，其董事會多數來自台灣財政部。

根據規定，若是公務員持股公司的債務，就不用進行申報，因此外界才會不知道庫許納的這筆貸款；這也意味著一家與台灣政府有關聯的海外銀行，對美國總統川普的高級顧問，以及其家族成員有一定的影響力，但所有人卻一無所知。

書中也寫道，川普2016年上任時接受總統蔡英文的賀電，因而引發中國大陸不滿，當時就是庫許納出面緩頰。目前庫許納與其公司代表尚未對此做出回應。

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