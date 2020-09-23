華碩ZenFone 7熱銷！市佔「坐二望一」　預告10月啟動「翻轉學堂」

▲華碩全球副總裁林宗樑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）全球副總裁林宗樑今（23）日表示，ASUS ZenFone 7目前在5G高階手機市佔第二，後續希望透過10月即將展開的行銷活動，像是號召Zen粉換機享優惠，以及全台巡迴的「ZenFone翻轉學堂」，以口碑行銷的形式，搶攻安卓高階手機市佔第一。

林宗樑表示，ASUS ZenFone 6整整一年在台銷售突破10萬支，延續這股翻轉前後三鏡頭的手機買氣，ASUS ZenFone 7上市至今已經銷售破萬支，並在5G高階手機市佔位居第二名的寶座，目標預估至10月底可達2.5萬支。

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林宗樑指出，ASUS ZenFone 7支援5G全頻段，還有全世界獨家專利的翻轉前後三鏡頭，最高搭載旗艦級高通S865+5G處理器，售價放眼旗艦級機款更是具有高度競爭力，而且ASUS ZenFone 7 pro賣得更好，因此有信心可以搶攻安卓高階旗艦手機市佔第一名。

林宗樑說明，華碩預計從10月展開系列行銷活動，像是號召Zen粉持ZenFone3/4/5系列手機至全台華碩專賣店購買ZenFone 7舊換新，最高可現折5000元，並推出全通路及五大電信購機登録送1MORE Stylish真無線藍牙耳機、全通路及中華電信購機登錄送ASUSZenGimbal三軸穩定器。

林宗樑預告，華碩將從10月中開始，啟動全台巡迴開辦30場的「ZenFone翻轉・學堂」，透過淺顯易懂的課程設計，讓用戶了解更多手機的隱藏功能及專業攝影技巧，也將針對ZenFone 7全新升級的翻轉三鏡頭，設計更多應用實拍課程，還要送參加者ZenPowr Pockt行動電源。