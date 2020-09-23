最高殺到67折！「小米慶中秋」多款熱銷品直降　9月25日起開跑

▲為了慶中秋，小米推出多款優惠，最高打到67折。（圖／小米提供）

記者林妤柔／綜合報導

小米台灣今（23）日舉辦「小米台灣智慧家庭新品直播發佈會」，宣布推出多款AIoT（AI + IoT）智慧家庭新品，自9月25日起就開始一連串小米的中秋優惠活動，眾多商品最高能打到67折。

為了打造高度完整的AIoT智慧科技生活，小米台灣一口氣推出7款新產品，包含智慧音箱的藝術精品「小米小愛音箱Art」、完美聲音實力派「小米小愛音箱Play」、智慧開啟全屋照明的「米家吸頂燈 450」、與米家吸頂燈絕配的「Yeelight 遙控器」、支援三種通訊協定的樞紐「小米多功能網關 2」、結合智慧、光線與人體感應三合一的「米家感應夜燈 2 藍牙版」，以及米家智慧家庭組合新成員「小米光照度感應器」，小米全面加速智慧家庭普及化，讓AIoT走進台灣市場每個家庭中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小米小愛音箱Play。（圖／小米提供）

小米台灣宣布，自9月28日起至9月30日止於小米商城mi.com及PChome24h購物小米旗艦館展開「小米中秋節 HIGH購好禮」優惠活動，緊接著自10月1日起至10月4日止於小米台灣實體門市、全國電子與燦坤3C接檔「小米中秋節 HIGH購好禮」活動，祭出多款熱銷商品直降優惠，直降最高達67折。

自9月25日起，即可在「小米中秋節 HIGH購好禮」活動頁面中領取現金券，搭配多項促銷活動及優惠商品累加使用，中秋團圓禮多歡笑多更多。