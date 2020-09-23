失業沒錢生活還要「繳國民年金」！　眾人嘆：政府懲罰你沒工作

▲勞保局將對欠繳國民年金者將進行催繳。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

在台灣凡是年滿25歲，未滿65歲未投勞、農、軍、公教等其他社會保險者，都要繳國民年金，但有網友提出，在台灣多數都是勞工，失業就沒有勞保了，光是要過生活就已經很困難，還要拿出一筆錢繳國民年金，會不會太強人所難？

原PO在PTT板上發文，在台灣大多數都是勞工，一但遭到解雇之後，就沒有勞保；失業之後沒有收入，生活不僅要省吃儉用，還要煩惱怎麼找到下一份工作，但因為政策制度，每個月還要定期繳交國民年金，如果欠繳還要擔心，會收到最高1.5萬元的罰單，這樣的政策制定讓原PO相當不解。

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▲原PO不解，失業已經沒錢生活了，竟然還要繳國民年金。（圖／勞保局提供）

貼文一出後，許多網友留言表示，「失業懲罰金，結婚的話就罰你配偶」、「說不要繳還會被長輩罵」、「最麻煩是去職訓還要跟未領身分證新住民競爭，還沒優先領生活津貼機會，根本平常白繳勞保」、「政府處罰你失業」、「失業一天就要繳一個月，根本強盜」、「懲罰你不工作」。

根據《國民年金法》規定，若欠費者30天內未繳，配偶必須負連帶繳納保險費的義務，若配偶30天內再沒繳，就會對配偶開出罰單，限期30天內繳納罰鍰，否則就會將罰鍰函送強制執行。針對罰單金額的計算，若是初犯將罰3000元，之後欠費者本人新增12個月欠費仍未繳清者，配偶罰鍰將提高到6000元，以此類推，最高1.5萬元。

國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人或其遺屬的基本經濟生活。