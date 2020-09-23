2歲男童生日派對　遭2隻德國牧羊犬「咬掉生殖器」...痛暈倒血泊

▲烏克蘭2歲男童遭咬下生殖器。（圖／翻攝自ZNAJ.UA）

記者劉亭／綜合報導

烏克蘭謝利多韋（Selydove）一名2歲男童18日開心參加自己的生日宴會，但當天卻遭到2隻德國牧羊犬圍攻，當父母發現時，他已被咬下生殖器，昏倒在血泊中。

綜合外媒報導，男童耶戈爾（Yegor）18日滿2歲，父母在家中舉辦生日派對，並且招待了親友共襄盛舉，小壽星在無人注意的情況下，跑到家門外的院子玩耍，但卻有2條德國牧羊犬衝出圍欄，對他展開攻擊。

耶戈爾父母發現小孩不見後，緊急出門尋找，這才發現耶戈爾已經失去意識，倒在一攤鮮血中，而2隻狗仍在不斷狠狠撕咬。之後耶戈爾被軍用直升機送往醫院，檢查後發現，在攻擊過程中，小男孩的生殖器被活生生咬下，肛門和左腿股動脈都嚴重受傷。

▲2歲男童在重症室中治療。（圖／翻攝自YouTube／Donetsk TV channel）

由於傷勢嚴重， 4組外科醫生花了5個小時才修復耶戈爾受損的血管、膀胱和腸子，並且取出了「被狗咬過的組織」。目前醫生們正盡力挽救小男孩的左腿，避免截肢。

醫生透露，耶戈爾多處受到嚴重傷勢，目前生命垂危，雖然仍在加護病房持續接受治療，但對於他的生存機會，不抱太大的期望。

而烏克蘭警方也以「未履行育兒責任」進行調查，男孩的父母正在接受刑事案件訊問，如果確定被判有罪，他們將面臨最高三年監禁。

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