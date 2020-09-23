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疫情失控+歧視聲譽暴跌！白宮前俄國顧問：美國淪全球同情對象

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▲▼費歐娜．希爾（Fiona Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮前俄國事務顧問費歐娜．希爾（Fiona Hill）。（圖／達志影像／美聯社） 

記者王佩翊／編譯

美國白宮前俄羅斯事務顧問費歐娜．希爾（Fiona Hill）22日接受CNN採訪時稱，由於種族議題與政治分裂，美國在世界舞台的地位逐漸下降，其他國家更將美國視為「同情的對象」。事實上，根據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）近期的調查發現，在過去一年內，美國主要盟友對其聲望正在減低，其中一部分原因正是因為美國無法有效控制新冠疫情。

根據CNN報導，川普的前俄羅斯事務高級顧問希爾22日被問及美國是否被視為各國的榜樣時表示，「除非我們能夠有效協調國內事務，否則很難說。」她說，美國現在的局勢是美國人自己造成的，不是俄羅斯人、不是中國人，也不是其他人。

希爾認為，美國在面對新冠肺炎時，未提出有效的防疫措施，導致疫情失控，隨後又爆發佛洛伊德事件，點燃全美種族歧視議題，加深分化，這些都讓外部世界看見美國現實的一面。這也是為何各國對於美國的聲望、信任度等數值上有所減少，更將美國視為一個「同情的對象」。

美國智庫皮尤研究中心近日針對13個國家進行一項調查，發現在過去一年內，美國在各國的聲譽有所下降。希爾直言，現在美國最親密的盟友們，似乎都不認為美國發揮了應有的領導作用，甚至恰恰相反，因為美國忙著處理國內事務，根本無暇顧及國際局勢。

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