台積電產能布局考慮「北中南平衡」！劉德音：下一步擴建可能是台中

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「SEMICON Taiwan」國際半導體展23日在台北盛大登場。台積電（2330）董事長劉德音會前針對高雄設廠議題澄清，台積電主要是考慮在台灣的北、中、南部產能布局，比例上各達到三分之一，期盼今年就能達到平衡，確實是「不排除」在高雄設廠投資，但在資訊細節上將向政府解釋清楚。

劉德音說，台積電的布局是深耕台灣，原則上就是北、中、南部各有三分之一，布局比例達到平衡，例如新竹2奈米製程二期基地，若空間範圍不夠，下一步就可能會將一小部分的產能放在台中現有廠區，因為台中廠區仍有擴張彈性，也是目前考量。

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另外，劉德音指出，台積電今年5奈米製程在台南開始量產，2022年開始，3奈米製程也將開始在台南量產，等於2024年至2025年之間，台積電約有60%至70%的產能都會在台南。

劉德音表示，未來考慮布局北部的可能性也居多，希望能讓台積電的工程師們安家立業，與家庭一起在北部生活；因此現階段來說，台積電主要目的是達到北、中、南部的平衡，當然高雄仍有機會，並不排除，但在市場傳言上好像變成已經要去，因此台積電將向政府解釋清楚。

台積電總裁魏哲家日前出席台灣玉山科技協會年會時表示，台積電不排除往高雄投資的可能性，全台灣都是基地，將繼續深耕發展。消息一出，關於台積電準備前往高雄設廠的議題便在各界發酵。