溢價飆3662%！「杜康-DR」狠甩元大石油正2紀錄　分析師看傻

▲杜康-DR溢價幅度高達3662%（圖／翻攝自股添樂粉絲團）。

記者林妤柔／綜合報導

股票有時常出現不合理價格，投資前最好事前做好功課。證券分析師陳相州在粉絲團《股添樂 股市新觀點》分享一檔名為杜康-DR（911616），其溢價竟然破3660%，達到前所未有的新高度，還狠甩元大原油正2的溢價紀錄，讓他直呼「股市真的充滿驚喜與驚恐！」

陳相州解釋，「洛陽杜康」是一家以酒業為主的公司，其擁有的「杜康」商標被評為中國馳名商標，旗下擁有汝陽杜康釀酒有限公司及河南杜康酒業股份有限公司兩家全資控股子公司。公司現擁有國家級評酒委員2名、省級釀酒大師1名，省級評酒員18名，其他工程師及技術人員近200名。主打產品有酒祖杜康系列、中國酒之源系列、杜康國花系列、中華杜康系列、老杜康系列以及康系列等十幾大系列產品，近100多項品種。

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2008年9月在新加坡上市，2011年3月9日在台灣以TDR形式掛牌交易。陳相州表示，這檔杜康-DR每單位表彰原股的股數是0.1，代表在合理的情況下，台灣價格乘上10倍，換算匯率等於新加坡上市的杜康控股。

目前，杜康-DR漲停板，價格5.09元，乘以10就是50.9，再乘上轉換新幣的匯率0.04677，等於2.38，所以在新加坡上市的杜康控股，其合理價格應該是每股2.38新幣。想不到，新加坡杜康控股目前的價格只有0.065新幣，陳相州直言「這代表溢價幅度高達3662%！」

陳相州表示，今年4月，元大原油正2（00672L）才剛榮獲創紀錄的400%溢價紀錄，時隔半年，再度出現一個3600%溢價的商品，達到前所未有的新視野、新高度，也讓他不禁感嘆「台股，就是這麼一個充滿驚喜與驚恐的市場。」