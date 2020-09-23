工總深耕泰國產業合作　聚焦生技紡織等4大領域

▲台泰產業高峰論壇，聚焦生技、紡織、智慧城市與自動化4大領域。（圖／工總提供）

記者吳佳穎／台北報導

工業總會第4次攜手泰國工業院(FTI)舉辦台泰產業鏈結高峰論壇，今年因疫情，首度採兩地視訊連線，廠商透過線上展示進行商洽媒合，吸引將近200位產學專家參與。雙方針對彼此關注的食品生技、紡織、智慧城市、自動化和循環經濟等領域，發掘台泰產業合作的新商機，也透過智能載具開發新的商業模式，希望能突破疫情困境。

工總指出，本次論壇由亞太產業合作推動委員會(CAPIC)泰國召集人、工業總會理事謝其嘉及泰國工業院副主席Vichaow Rakphongphairoj共同主持，期待共同探討未來合作的發展策略；除此之外，這次論壇洽簽4份MOU，為未來深化台泰產業交流合作奠定了基礎。

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今年除了持續聚焦食品生技、紡織、智慧城市及自動化等四大領域分論壇外，還增加循環經濟分論壇，以呼應泰國產業發展願景並深入加強雙方產業實質合作。議題容包括，防疫物資商業機會、全球乳酸菌趨勢商機、台泰自動化合作經驗分享、疫情下的智慧城市發展及防疫科技的未來產業趨勢等雙方所關注的焦點。

促成4項合作意向書的簽署，包括，在食品生技領域，台灣食品工業發展研究所與泰國南僑公司將共同針對兩國的農產原料進行加工與加值商機創造合作。

在紡織領域，台灣紡織所與泰國紡織所將共同合作，藉由台灣整廠輸出醫療用紡織品供應鏈，以協助泰國籌備國家級醫療戰備物資；在智慧城巿領域，台灣佐臻科技與泰國VINCI公司洽簽合作意向，將針對智慧眼鏡學術合作與開發應用，以促成台泰兩國產業技術交流。

在自動化領域，台灣型創科技顧問公司與泰國Jet Industries Co.公司，台方將提供泰方生產設備智慧聯網軟硬體並進行製程效率分析與改善建議，來協助泰方導入產線數位化以提升生產效率，並促進我國智慧解決方案的輸出。

工總泰國分組召集人謝其嘉表示，2020年是個充滿挑戰的一年，因為新冠肺炎疫情肆虐，加上供應鏈斷鏈、各國邊境關閉、停工、油價暴跌、美中貿易大戰等因素，使得全球經濟受到大幅衝擊，產業遭逢巨變。

謝其嘉呼籲，這次的疫情使得產業合作的概念更加拓展，防疫產業日漸重要，台灣非常樂意跟泰國共同分享抗疫成功經驗，推動台泰在防疫物資與防疫科技上的產業合作，相信等國際疫情趨緩後，台灣跟新南向國家的交流和合作能夠更加緊密。台灣和泰國之間有著極大的產業合作的空間，應善用彼此優勢與強項，一起攜手進軍泰國、東協、甚至是全球市場。