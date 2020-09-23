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金價上漲！他心動花50萬「買黃金避險」…網勸退：賠錢的開始

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▲黃金，金條。（圖／pixabay）

▲受到疫情影響，黃金價格不斷上漲。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

近期國際黃金價格不斷上漲，許多投資人也紛紛跟著熱潮買進，希望可以藉此大賺一波。有人妻表示，老公突然開口想拿50萬元買黃金，但不是要拿來投資，是要拿來避險用。她聽完後不同意這樣的做法，詢問網友「該如何勸退老公？」

受到新冠肺炎疫情影響，黃金價格一直從3月開始一路上漲。原PO在臉書「存錢公社」發文，老公突然間向她提出，想拿50萬元買黃金，怕未來不確定性太高，想要買來放在家裡。人妻聽完後回覆，「現在黃金這麼高點，買黃金要幹嘛？」老公卻表示，不是要買來投資，是要避險用。聽完這段話後，人妻感到無奈，希望可以勸退老公，因此詢問網友們，「要如何說服他不要買？」

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貼文一出後，網友在底下留言，「短期不敢說，超過10年絕對翻倍」、「現在漲成這樣要去了解原因喔」、「避戰概念的避險的話，買美金現鈔比較好，黃金還要經過變現才能用」、「黃金不會跌了，我覺得可以買起來，但是要賣可能要等很久才能看出差價」、「小偷一上門就什麼也沒有了」、「股票都不建議高峰高點買了，難不成你想賭更高點」。

也有不少網友認為，不要衝動購買黃金，「超級不建議買黃金，投資方式很多種，黃金非常的不安全」、「央行有警示，短期不建議投資」、「現在是高點，買了是賠的開始」、「當投資也要去了解之前黃金的走勢吧！盲目的投資不如不要」、「現在帶著美金現鈔還比較保值，高點黃金是毒梟洗錢玩的」。

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